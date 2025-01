Marlon Acosta: "A Silvana Torres no la sacaré nunca del programa"

Lazito de la farándula de Ecuavisa mandó sus indirectas a Silvana Torres (para variar) a través de las redes sociales en un escrito que llamó Reflexión de la semana. Aunque no la menciona ya se sabe que es a ella porque por lo que hemos visto y escuchado en días, semanas y meses, su vida gira en torno a la presentadora y reportera de TC y de Fama 90.

Jorge Toledo: "Cuando amigos y mujeres desaparecen, solo te tienes a ti mismo" Leer más

“Me bastó dar tu nombre y apellido (refiriéndose a dimes y diretes recientes) para mostrar realmente quién eres. Ya me enteré que regresaste sin sueldo porque la agencia que vendía tu espacio (La Universidad de la Farándula) se dio por vencida. Pasaste de un estudio principal a uno prestado. Aún así tienes la conchudez de decir que se quieren agarrar de ti. En ese lugar ya no te quieren, te quieren, pero fuera. Hundida sin visualizaciones, sin likes, deja de pelear y ponte a vender tu cupo”.

"El conchudo es él"

El productor Marlon Acosta de La Universidad de la Farándula, de Fama 90, no se muerde la lengua cuando se meten con su trabajo. “Lazo ataca a Silvana y también al programa. El conchudo es él porque Los Hackers que está en señal abierta no tiene auspiciantes y por ello siempre se dice que se va del aire. Los clientes no quieren que los que están ahí, hagan las menciones. Desde que se fue Dora West, las pocas marcas se marcharon, por ahí quedó alguna con Cinthya Coppiano y Marián Sabaté.

Para una hora y media de duración, el espacio debería tener 6 cortes, cada corte mínimo de cinco minutos y estar repleto de comerciales. Lazo inventa. Es una tontería lo que habla porque el programa es mío, fue una idea de Marlon Acosta, a Silvana no la sacaré nunca”, comentó a EXPRESIONES.

¿Mariela se dejará tentar por Los Hackers?

La presentadora Mariela Viteri ha sido invitada a Los Hackers, es decir ha estado de paso. Dicen las malas lenguas que la tienen en la mira para el programa. Su tiempo (por sus obligaciones laborales y personales) es complicado, ¿ella aceptará? Buscan una imagen fuerte para comercializar con éxito este espacio que por los vientos que soplan a partir de marzo podría ser reestructurado, hay contratos que se acaban.

(Te invitamos a leer: Danilo Carrera: En la versión latina de la serie Velvet)

Casi al terminar el 2024 se comentó que corría el riesgo de convertirse en segmento de En contacto por los problemas que se han dado. Ella se lleva bien con el equipo, pero por el estilo, comentarios e incluso por algunos de sus panelistas genera rechazo y muchos les niegan entrevistas o declaraciones. Cuando estuvo, su participación le causó un conflicto.

La hija de Úrsula recibió la Confirmación

Recientemente la hija de Úrsula Strenge, Cristina cumplió 14 años. Acaba de recibir el sacramento de la Confirmación. Compartió con su madre (quien luce más delgada), con su hermana Ivanna y amigos. La ceremonia religiosa se ofició en María Madre de la Iglesia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.