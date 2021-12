Todo va un día a la vez en la vida del venezolano Mario Puglia. El cantautor es reservado y directo en su conversación, pero en sus canciones deja suelto todo su talento con el verbo. Su rutina y cada momento los hace canción, por eso la cotidianidad es su más grande inspiración. Con tintes románticos y destellos de esperanza, el artista deja impregnada su buena vibra en los diez temas que componen su primer álbum de larga duración (Un día a la vez).

EXPRESIONES conversó con el cantautor, que comienza a destacar en la escena latinoamericana.

Su música es bastante diferente al sonido de la música de cantautor latino que suele identificarse. ¿Cómo la define?

Para un artista, lo más grande que puede tener en su carrera es la visión. La música siempre es la gran herramienta, pero mucho tiene que ver cómo te proyectas. Yo nací en Caracas, pero desde los 18 años vivo en Toronto. Allá me comienzo a conectar con músicos de jazz, R&B, con cosas muy de allá. Crear mi sonido es lo que más me importa, que se escuche honesto y cotidiano.

Toma influencias de todo lado, entonces...

Sí. Quiero hacer mi propio género, por así decirlo. Cada artista ahora busca esto. Ya no importan tanto las influencias, sino que lo que haces te identifique.

¿Cuál sería el género que más lo llena de Canadá?

Acá es más electrónico, de sintetizadores. Me he metido más en este mundo. Majid Jordan es uno de los que más me han motivado. Drake y The Weeknd también. Acá es muy multicultural y te permite estar con muchas personas de varios países y vas conociendo instrumentos y entendimiento de una música más global. La moda, la música y el diseño gráfico se tienen que unir para crear un buen proyecto.

Y la moda también le gusta. Eso se nota en su Instagram.

¡Sí! Todo va de la mano. Me pongo a veces muy ‘picky’ (quisquilloso) con lo que uso porque quiero hacer una gran proyección.

No es muy amigo de las redes sociales

“Me dan muchísimo estrés. Les tengo respeto”, dice tajante sobre su relación con las redes sociales. “Siento que el marketing en las redes sociales es importante, pero también te puede agobiar”, va contando mientras explica que prefiere alejarse de las reglas que las apps nos han comenzado a imponer. “Hay que tener autenticidad. No porque haya un trend hay que sumarse. No toda fórmula debe seguirse. Los artistas rebeldes llegan más lejos”.

Italia no estaba en sus planes

Proviene de una familia de padres italianos. Y aunque desde su juventud siempre quiso hacer música en el extranjero, este país europeo no estaba en sus planes. “Mi abuela siempre me lo dijo: ‘Allá lo tienes más fácil’, pero he sido rebelde”, cuenta entre risas. “Yo realmente quería perseguir la música. Allá hay mucho crecimiento y en el mercado latino no hay mucho impulso. Ahora se está desarrollando”.

Mario remarca la idea de que lo latino siempre estará presente en su música, aunque se alimente de sonidos foráneos. “Venezuela es mi casa. El disco lo terminé de grabar en Miami. Así que siempre estaré feliz de que las influencias de mi país se evidencien en mi sonido.

¿Quieres un chicle?

Como ya lo dijimos, cualquier situación cotidiana despierta la creatividad y por eso su reciente sencillo Dame un chicle tiene una historia particular. “A mí me gusta compartir y estar rodeado de gente al hacer música. En uno de los días de creación junto con mi productor Fuxbeat yo le pedí un chicle y esto me llevó a crear la canción ahí mismo”, cuenta emocionado. Mientras, tararea y describe la letra, a la que también invitó a Pitizion. “Ella se montó luego. Le pareció divertido y cuando nos reunimos le dije que tenga la libertad de hacer su parte. Se nota que le puso su forma de ser y con las dos identidades salió un producto muy bonito”.

Mario admite que la universidad de la calle le ha dado mucho. Por eso siempre tendrá base de la música urbana a la hora de cantar.