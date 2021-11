Sebastián Yatra volvió a su casa, Colombia, después de permanecer casi todo el 2021 viajando por el mundo. Los primeros seis meses del año, el cantante se instaló en Madrid para la preparación y grabación de su primera serie, Érase una vez... pero ya no, dirigida por Manolo Caro y producida por Netflix.

Y después de idas y vueltas entre ciudades europeas y latinoamericanas, y una gira por Estados Unidos junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias, el colombiano regresó a su país para, además de reencontrarse con su familia y seguir trabajando, estar presente en el estreno de Encanto, la nueva película de Disney inspirada en el arte de Gabriel García Márquez, y para la que Yatra interpretó la canción principal titulada Dos oruguitas.

En un encuentro con medios de comunicación, el artista dio detalles sobre esta participación, su reciente sencillo Tacones rojos, lo que viene para su próximo disco previsto para 2022 y otras confesiones.

Jerry Rivera sintió el temblor en Guayaquil Leer más

Tras la conquista de la pantalla chica

Este año hemos visto a Sebastián, además de en su faceta como cantante, incursionar en el mundo de la actuación y como jurado en reality shows. También ha tenido un cambio de imagen y de sonido en su música muy notorio, por lo que le preguntamos qué lo ha influenciado a hacerlo, y esto fue lo que respondió: “La vida en general, vivir momentos difíciles, otros increíbles, aceptar la realidad tal y como es. He aprendido a disfrutar desde lo más pequeño hasta lo más grande, y a estar con mis cinco sentidos alertas, lo que me ha llevado a tener un poco más de sensibilidad a la hora de escribir y pensar en la idea de los videos”, declaró.

El audiovisual de Tacones rojos lo codirigió con Daniel Durán, y anteriormente ya se había desenvuelto como director para la pieza de la canción Tarde, grabada en Venecia.

Asimismo adelantó que la música que sigue en su proyecto es una evolución completa y que se despoja de los géneros, no porque estos no tengan relevancia, sino porque simplemente está enfocado en hacer buena música, buenos ritmos, mezclarlos y gozarla.

“Respeto muchísimo la música de cada país y agradezco cuando me dejan entrar a conocerla y ser parte un poquito de esos sonidos. Por ejemplo, este año estuve pasando mucho tiempo en España y uno de los próximos temas que voy a sacar tiene mucho de flamenco, me conecté con él. También habrá vallenato de Colombia, estamos haciendo fusiones interesantes”, finalizó.

Prometió volver a Ecuador

“Yo no podría estar más agradecido con Ecuador por lo que ha hecho con mi música a lo largo de estos años. He visto que en las radios y en las plataformas está creciendo un montón Tacones rojos, está en los primeros puestos. Eso es gracias a la gente que la pide y a la canción que es muy bonita, muy dedicable, es para pasarla bien y para sacarle una sonrisa a la gente que la escucha”, expresó.

Sebastián recuerda con mucho cariño al país, ya que sus primeras giras promocionales de radio fueron en Guayaquil y es por eso que cada vez que visita la ciudad, siente nostalgia, pero de la buena. También adelantó que el próximo año estará de gira por Latinoamérica y que de seguro cantará en la Perla.

El encanto de Colombia en una película de Disney Leer más

“No hago daño a otros”

“He madurado, algo, no mucho, pero algo”, dice el colombiano entre risas. Reconoce que al pasarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando en su proyecto con la misma gente a su alrededor, es importante encontrar ese disfrute y ese goce en lo diario, lo cotidiano, sin perder ese niño interno. “Mi meta es estar todos los días más presente, ser mi mejor versión. La verdad es que me divierto haciendo todo tipo de chistes y bromas, me encanta el marketing, me gusta inventarme estrategias diferentes y molestar. Nada me lo tomo tan en serio y no hago nada que le pueda hacer daño a otros”. Asegura estar más involucrado que nunca en todos los aspectos de sus lanzamientos, desde las ideas para promocionar las canciones hasta el manejo personal de sus redes, para estar siempre creando ese ‘hype’ en sus seguidores.