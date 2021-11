El Poder del Amor: 'Los Andreinos' se vuelven tendencia

Todo parece ser color de rosa para Andreína Bravo y Miguel Melfi. La pareja está en su mejor momento y así lo han ido demostrando en los últimos capítulos de El Poder de El Amor. Es por esta razón que se han convertido en los favoritos del programa.

La tarde del 30 de noviembre la palabra 'Andreínos' se volvió tendencia en Twitter. Es de esta forma que sus seguidores los han apodado. Junto a ella comparten vídeos, fotos y opiniones de lo que está ocurriendo con ellos en el reality. Aquí algunas de las opiniones destacadas.

Ya me dieron mi dosis de mis andreinos #ElPoderDelAmorChismes pic.twitter.com/gFW60k2E5A — anais (@anaaaa_1234) November 30, 2021

A veces me gustaría que los Andreinos ya no se mostraran como pareja en el Reality y sea todo por las sombras, la presión que les meten sus compañeros, producción y los comentarios en redes puede desgastar mucho la conexión. Dolería pero sería lo mejor #ElPoderDelAmorChismes — Kathe Campo (@Elizabe82373845) November 30, 2021

Tenemos mucho contenido de los ANDREINOS y por eso debemos de dar muchos votos por ellos! Pónganse intensos con los votos! 🧡👏#ElPoderDelAmorChismes — Andreinos (@Andreinos11) November 30, 2021

En el capítulo de hoy no hubo mayor interacción entre los 20 participantes. Sin embargo, las cámaras si captaron la buena onda y naturalidad de esta pareja que ya no oculta su amor. Aunque no se han declarado formalmente.

La cuenta de Instagram oficial del programa mostró un extracto del viaje que ya tuvo el panameño y la ecuatoriana. Esto ha despertado la ternura de los fans, quienes cada vez hacen más acciones en redes sociales para apoyarlos.