María Teresa García: "La fotografía es mi compañera inseparable"

Puerto Rico, Maryland, París, Berlín, el Salar de Uyuni, Manila. A lo largo de sus ochenta años de vida, María Teresa García recorrió el mundo, conociendo y fotografiando tanto las ciudades más cosmopolitas como los pueblos más recónditos. Retrató a sus habitantes, sus costumbres y modos de vida, capturándolos para la posteridad con su lente aguda y sensible.

“Cuando me enganché con la fotografía, no paraba de mirar. Y nunca me he cansado de hacerlo”, dice la fotógrafa sangolquileña.

El año pasado, García se convirtió en la primera fotógrafa ecuatoriana en recibir el Premio Mariano Aguilera a la Trayectoria Artística, el reconocimiento más prestigioso de las artes en el país y también el más antiguo, con 107 años de historia.

Ahora, como parte de ese histórico logro, la artista presenta Imagen Latente, una exposición retrospectiva que reúne una selección de sus obras más emblemáticas, muchas de ellas inéditas o de circulación limitada. La muestra se inauguró en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Quito.

Una mirada íntima

Durante nueve meses, el fotógrafo Pepe Avilés y el artista visual y sonoro Fabiano Cueva se sumergieron en el extenso archivo de María Teresa García para seleccionar las imágenes que conforman la muestra, una recopilación que abarca cuarenta años de trayectoria.

“Las fotografías de María Teresa representaron una ruptura para la época. Ella regresó al Ecuador en los años ochenta, cuando aún predominaba la fotografía social, de denuncia, y vuelve con una propuesta mucho más autoral y artística”, señala Cueva.

La exposición abrió sus puertas en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), en Quito. Leonardo Velasco Palomeque

La labor de investigación y recopilación, agrega Avilés, también implicó un cambio de paradigma: volver a trabajar con archivos físicos en una era dominada por lo digital.

“Fue un proceso interesante, porque estás trabajando con un archivo palpable, algo que casi se ha perdido. La imagen digital es efímera; si no la imprimes, se desvanece”, explica.

La exposición incluye varias series que abarcan tanto lo local como lo internacional, con fotografías tomadas en Filipinas, Corea y otros países.

“Quisimos mostrar una evolución en la obra de María Teresa: desde sus retratos hasta sus piezas de fotografía expandida en la serie Llegando a los cincuenta, que fue emblemática; su etapa viviendo en Asia; una serie dedicada al paisaje, y otra centrada en la fe y los rituales, que hemos titulado Sacro y profano. Son trabajos donde se establecen las bases de lo que ha sido su producción posterior”, detalla Cueva.

Para la artista, la exposición ha sido una grata sorpresa.

“Ha sido un hermoso ejercicio de memoria y nostalgia para mí. De ver mi vida, mi aprendizaje. La fotografía ha sido mi compañera inseparable”, concluye.

La exposición reúne imágenes elaboradas a lo largo de cuarenta años. Leonardo Velasco Palomeque

Sangolquí, un amor que permanece intacto

A la par de sus retratos, García también se dio a conocer por sus múltiples fotografías de su Sangolquí natal, que empezó a retratar en los años ochenta y que continúa capturando hasta hoy.

A lo largo del tiempo, la artista ha publicado varias series dedicadas a sus calles, tradiciones y paisajes, así como el reconocido libro El otro Sangolquí.

“Mi Sangolquí. Mi pueblito, mi mundo, para mí no tan perdido en los Andes, donde paseaba sin temores, sin dudas, desde muy niña”, señala. “Para mí es el lugar de mis afectos, por donde mis pies me llevaban a explorar las calles, donde me sentía cuidada”.

Fue en esa pequeña ciudad donde también nació su amor por la fotografía, gracias a la cámara de su padre y a un encuentro fortuito con una imagen que la marcó para siempre: la foto de una niña muerta, ahijada de su madre, que le reveló el poder de la permanencia de las imágenes.

Hoy, además de fotografiar la ciudad que la vio crecer, también registra momentos íntimos de su familia: captura a sus nietas y elabora libros de imágenes para ellos, en un intento por documentar las distintas etapas de su crecimiento.

Aunque Imagen Latente representa un hito en su carrera, García aclara que no lo ve como un cierre, sino como un paso más en su camino artístico. “Voy a seguir recorriendo las calles, cámara en mano, hasta que ya no pueda hacerlo. Es algo que me da vida. Independientemente de que la foto resulte o no, adoro el acto de fotografiar”.

Imagen Latente estará abierta al público en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) hasta el 7 de septiembre. Se puede visitar de miércoles a viernes de 09:00 a 16:30, y los fines de semana de 10:00 a 17:30.

