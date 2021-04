María Sol Galarza: "No volvería a enamorarme de un hombre más joven"

Desde hace un mes, María Sol Galarza (40) está nuevamente soltera, se divorció del ingeniero petrolero Marcos Pozo (33), luego de un año de separación. Antes vivía sola, pero se cambió a la casa de sus padres (César y Vitalia) con su hijo, Ringo (1 año, 8 meses).

Vito Muñoz: Cuatro años con Rosibel Zambrano, su matrimonio más largo Leer más

La comunicadora y abogada que laboró en TC, Canal Uno y Gamavisión, trabajó en esta última cadena en el espacio 'Hablemos de mujeres'. Ahora está dedicada a la radio. Es parte de 'Hasta las siete', en WQ Radio, y es embajadora de una línea de suplementos.

Ya está soltera. ¿Cómo se siente en su nuevo estado?

Abandoné el hogar, cuando mi hijo cumplió 9 meses. Por mutuo acuerdo decidimos divorciarnos por notaría. Así es más rápido. Estoy tranquila. Con Marcos mantenemos una buena relación.

¿Qué los llevó a tomar esa decisión? ¿El amor acabó o hubo terceras personas?

Simplemente ya no nos comprendíamos. Él es muy introvertido y callado. Cuando se está enamorado, no nos damos cuenta de la verdadera personalidad de nuestras parejas, además se sobreactúa. Al principio era distinto, cuando nos casamos salió a flote su verdadera forma de ser. Pensé que era el hombre de mi vida, no fue así.

Siempre viajaba y se mantenía lejos por su trabajo...

Trabaja en el Oriente. También influyó la distancia, casi no nos veíamos. Dicen que el amor lo supera todo, pero ya no existía esa parte pasional o amorosa. Lo veo como mi amigo, además es un gran padre y responsable.

Los premios ITV rendirán homenaje póstumo a Efraín Ruales Leer más

Su exsuegra no la podía ver ni en pintura, no quería que se case con su hijo...

Sin embargo, ahora nos llevamos muy bien (risas). La señora Elena es una madre amorosa y una abuela chocha. Un día me dijo que nunca pensó sentir tanto amor por su nieto.

¿En algún momento se volverá a dar una nueva oportunidad en el amor?

No me siento preparada para iniciar una nueva relación o enamorarme. Los hombres son una tontera, no lo veo cercano. En varias ocasiones he dicho que no volveré a casarme, lo hice hasta por la iglesia. Estoy dedicada a mi hijo. Tampoco me veo con otro bebé. Siempre pensé que el matrimonio es para toda la vida, en mi caso no se dio.

Siempre se aprende de las experiencias vividas…

Ya no me involucraría con un hombre menor, tampoco alguien como mi papá (risas). Ellos maduran más tarde que las mujeres. Marcos tiene 33 años, pero parece un hombre mayor.

¿Ambos estuvieron de acuerdo en que el niño sea imagen de marcas?

A mi hijo le gustan las cámaras y posar, se mira al espejo (risas). La parte de comunicar lo heredó de la madre y lo físico del padre. Aunque decimos que será médico. Nunca hubo conflicto con Marcos por la actividad de Ringo en las redes sociales. A Marcos no le agrada salir o que le tomen fotos. Era algo que no entendía y me chocaba. No existía afinidad, somos muy distintos.

Siempre aparecer mucho en las redes sociales es exponerse de alguna manera…

Me lo han dicho. Me han escrito marcas de Chile, Argentina… por el niño. En mis redes no subo lo primero que se me ocurre, cuido eso. Yo soy imagen de dos marcas y Ringo de tres. En total son cinco. Cada mes varía y crece.

¿Volverá a la pantalla?

Espero y confío que saldrá una oferta en TV, luego de que los temas políticos en el país se definan. Aunque me siento feliz en la radio con Luis Antonio Ruiz (Teleamazonas).

Janan Velasco: Urbana, más delgada y muy enamorada Leer más

¿Entonces extraña?

Me muero por volver a la televisión. Dos días antes de dar a luz salí de Gamavisión. Quisiera hacer un programa para mamás. Era cero, he aprendido mucho sobre la crianza de los niños. No volvería a ser la Reportera del Drama, porque hacer periodismo social es complicado y pesado. Todo ha cambiado.

Los cuarenta llegaron…

Soy cuarentona. A veces mis amistades preguntan cuáles son mis secretos. Guardé la placenta de Ringo, luego la tomé o consumí directamente y con el doctor Marcos Molina sigo un tratamiento a base de células madre. Eso me mantiene joven y vital (risas).

¿Le dio la crisis de la edad?

Por el contrario, me sentí más motivada a cuidarme, me incliné por lo natural. Gracias a Dios en mi familia no nos hemos enfermado de COVID-19.

Se nota que la vida la ha cambiado y ha madurado…

Estoy más centrada. El primer mes de nacido mi hijo estuve con mi exesposo, al siguiente mes me quedé sola porque debió viajar. A veces me ayudaba mi mamá. La vida de Ringo dependía de mí, le di prioridad a otras situaciones, descubrí que la maternidad era lo mío. Experimentar y crecer junto a él.

El mejor título que tengo es el de madre. Soy abogada y surgieron oportunidades antes de la pandemia, no acepté porque quería quedarme con mi hijo. Gracias a Dios, la separación y el divorcio no fueron conflictivos. Ambas familias nos llevamos muy bien. Creo que eso influyó.

Katiuska Peralta: "Lloré porque un virus mortal estaba en mi cuerpo" Leer más

Parece raro que una mujer independiente como usted haya regresado a vivir con sus padres...

Estoy viviendo con ellos porque me aparecieron dos hernias, me operaron. Entonces habitaba en un condominio de dos pisos, era un problema. Una vez a la semana alguien me ayudaba. Nunca he tenido niñeras, siempre me han dado recelo, nunca se sabe, además por la pandemia. Ringo es un niño muy bueno y nunca se ha enfermado. Es pilas, él me levanta a mí. Lo primero que pide es teta y le digo que salude.

Entonces saluda a la Virgen. Me encomiendo a mi abuela materna, Olga, con quien viví. Cultivó mucho amor en nosotros. Siento que siempre me acompaña. Mis padres trabajaban, ella en un banco, él era aviador y ahora auditor. Pasábamos con la abuela. Por ello deseo criar a mi hijo.