Katiuska Peralta: "Lloré porque un virus mortal estaba en mi cuerpo"

La presentadora del programa radial 'Sintonizados', Katiuska Peralta está recuperada del coronavirus. Los primeros síntomas que tuvo cuando se le presentó la enfermedad fueron picazón en la garganta, tos seca y perdió el olfato y el gusto.

“Cuando me dieron los resultados de la prueba que me hice, lloré, porque un virus mortal estaba en mi cuerpo”, cuenta. El ejercicio y la buena alimentación la ayudaron. Desde hace algunos años, Katiuska mantiene una vida saludable. Nunca abandonó su rutina de ejercicios.

Lo lamentable es que contagió a sus padres, Nora de Peralta y Víctor Hugo Peralta. A ella le dio fuerte, a él más suave. Ninguno de los dos padece otras dolencias, lo que fueron puntos a favor.

“Temía lo peor y eso me provocó mucha tensión. Mi mamá solo dormía, le dio malestar… Me sentía muy mal, me daba miedo que les falte el aire y no puedan respirar. Lo bueno es que mi mami camina dos kilómetros diarios. En todo caso fue una desgracia con suerte”.

Ahora se dedica a la radio. ‘Sintonizados con Katiuska Peralta’ es el espacio que presenta en radio Élite junto a Jorge Villao. Tiene 39 años. En una reciente entrevista con EXPRESIONES dijo que estaba mejor que dos de 20 años. Se mantiene soltera.