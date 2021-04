Henry Bustamante: "Para mí, Alejandra Jaramillo no es un ídolo televisivo"

Cuando Alejandra Jaramillo regresó al programa 'En contacto', Henry Bustamante la abrazó efusivamente. Fue evidente que entre ellos existe una muy buena relación. Ambos conocen el dolor que produce la pérdida de un ser querido: él, a un padre (Darío Bustamante) y colega (Efraín Ruales); ella, a su pareja y compañero. El presentador de 40 años, oriundo de Vinces, llegó a Ecuavisa hace 15 y es fundador de la revista familiar.

Usted vio a Alejandra Jaramillo en la víspera de su aparición en pantalla. ¿Cómo fue ese reencuentro?

Recién la vi el lunes 29, luego de la muerte de Efraín. Se le pidió que acudiera ese día al canal para que se enfrente a sus emociones y se familiarice nuevamente. Compartió con nosotros. La mamá (María Elena) la acompaña a todas partes y está pendiente de ella. Cuando nos vimos lo primero que hicimos fue abrazarnos y lloramos, no hubo espacio para las palabras. En la oficina le dimos un aplauso porque queremos darle ánimo y fortaleza.

Tanto a usted como a la Coqueta, los saludó efusivamente.

Existe una afinidad. Ella disfruta de mi humor y ocurrencias. Mi hermana Martha, quien es enfermera, trabaja en la casa de Alejandra porque cuida a su abuelita. Mientras que Evelyn Vanessa Calderón es muy dulce, sencilla, inocente y se gana el cariño de todo el mundo. A pesar de los años que fuimos compañeros con Efraín, no existía esa ‘joda’ por su manera de ser y sus particularidades, pero le tenía respeto y cariño.

Cuando me enteré de que estaban juntos, la molestaba (risas) y le decía: “¿Qué haces con él?”. Alejandra respondía que los polos opuestos se atraen y que yo no lo conocía.

Ambos han perdido a seres queridos en los primeros meses del 2021, seguramente eso los unió más…

En octubre del 2020, los médicos nos dieron el diagnóstico de mi padre: cáncer al hígado. Además sufría de diabetes. Decidimos con mi familia no decirle nada para cuidar su salud mental, porque no lo iba a tomar bien, se iba a morir más rápido. En el trabajo, Alejandra fue la primera en conocer esta realidad y donó sangre cuando mi papá estuvo hospitalizado. Para mí, ella no es ese ídolo televisivo; me sensibilizó mucho verla dando su sangre, aquello implicaba un trámite, un proceso. Pero lo hizo. Todo ello me acerca de una manera especial a Alejandra.

La criticaron por el tiempo que se tomó en volver…

Tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero la diferencia es la forma en que la damos. Mi papá murió el 5 de febrero. Cuando me dieron la noticia estaba en una grabación en Pasaje. Le pedí a la persona que dirigía ese trabajo que lo agilite para irme pronto.

Me dolió mucho su partida, pero por una cuestión de responsabilidad me daba pena que se paralizara una grabación por algo que me sucedía. Sabía que su fallecimiento ocurriría en cualquier momento, aunque no estaba preparado. Todos los seres humanos no actuamos de la misma manera. Un duelo es un proceso, cada quien se toma su tiempo.

El caso de Alejandra fue diferente porque le mataron a su novio con quien tenía planes de matrimonio. 'En contacto' es un programa que exige de energía y alegría, el presentador se debe entregar a ese trabajo.

Si hubiese regresado a las dos semanas o al mes, también la habrían criticado porque dirían que ya lo olvidó. Ocurrió un asesinato, se está investigando y se teme por su seguridad. Es algo complejo.

Seguramente (quienes la criticaron) lo que querían es hacerse notar. Esas personas que hablaron estuvieron más de una vez invitadas al espacio, compartieron con el equipo y se las trató bien. No las entiendo y me duele porque soy parte de esa revista.

¿Existe la posibilidad de que José Urrutia se convierta en el sucesor de Efraín Ruales?

José está encaminado, en un proceso. Tiene las ganas y existe una gran oportunidad que Dios le puso con la ausencia de Efraín, nadie la buscó. Siente el cariño del público y eso es un aliciente para hacer bien las cosas.

Por suerte ha tenido una base como actor y presentador que le sirve para arrancar y trabajar sobre la marcha. En el canal no nos han dicho que traerán a otra persona, puede ser que ocupe un espacio que está ahí.

Han cuestionado al programa porque se dice que no le da a la Coqueta del Cerro el lugar que se merece.

El 8 de abril será el cumpleaños de Evelyn Vanessa Calderón, por ello la entrevisté y saldrá esa nota. Hablará precisamente de la situación en el programa y del proceso que vive. Varias veces hemos conversado, le he dicho que se sacuda porque solo de ella dependerá el resultado.

Próximamente se estrenará el segmento 'Los Coquelazos' con la Coqueta y Lazito de la Farándula. Ya están haciendo farándula juntos.

Pérdidas, se enfermó de coronavirus… ¿Le ha llovido sobre mojado?

Hay un aprendizaje. Nosotros hacemos planes a largo plazo, pero ya no se puede por la pandemia. El año pasado y este nos han dado una enseñanza. Yo no pasaba mucho tiempo con mi familia porque trabajaba los fines de semana.

En mi caso, gracias a Dios tengo un sueldo mensual. Estoy apretado económicamente porque adquirí una vivienda y en pagar aquello se me van los ingresos.

‘Vivía’ de los cachuelos, pero por la pandemia ya no hay. Sin embargo, otros han tenido que reinventarse. En medio de tanto dolor, tengo a mi familia. La tuve completa (aquí Henry se emociona), ya no. Mi papá murió el 5 de febrero, pero para nosotros falleció en octubre del año anterior cuando nos dieron la noticia de su dolencia.

El presentador con su padre Darío. Cortesía

Las enseñanzas que le dejó su padre...

La responsabilidad, el trabajo, el amor incondicional para su familia, la inocencia del hombre de campo y la sencillez que nos inculcó a todos. Recuerdo que la primera vez que viajó al extranjero, lo llevé a Nueva York, Estados Unidos. Apenas llegó, ya se quería regresar a su casa. No lo creía. ¿Qué haces ante eso? Hay una fecha programada para el retorno que no es tan fácil cambiar. Las veces que viajó, lo hizo por la presión de sus hijos. En otra ocasión lo llevamos a Miami.

Luego de eso ya no quiso y lo entendimos. Soy igual a él, un hombre de arroz con huevo, arroz con queso, de seco de gallina. No cambio lo criollo por lo gourmet, aunque sea muy delicioso. Me quedo con una hamaca en el campo. Todo lo heredé de mi papi.

Seguramente se sentía orgulloso del hijo que cuando llegó a Guayaquil fue mesero y cajero de un restaurante, luego asistente de producción y ahora es un talento de TV.

Era de muy pocas palabras, como es la gente de campo. No me lo decía a mí, pero sí a otros. Decía que me quería mucho y que si no fuera por su hijo, hace rato se habría muerto porque la diabetes es una enfermedad cara. Solo en medicamentos se gastaban entre 500 y 600 dólares mensuales. En el velorio un vecino me comentó: “Su padre estaba muy orgulloso de usted. Hablaba del hijo que está en TV y que lo llevaba de viaje”. No me lo dijo, pero se sentía feliz.

Nunca asimiló mi labor como un trabajo. En una ocasión lo llevamos al programa. Ahí le preguntó a mi familia: “¿A qué hora trabaja Henry?”. Pensaba que lo que hago en 'En contacto' no es trabajo y que solo me estaba divirtiendo. Para él, el trabajo era una tarea dura. Lo mío lo veía como un chiste.