Fabiola Véliz se marchó y llegó Gabriela Pazmiño a 'Soy el mejor'

Fabiola Véliz ya no es parte de 'Soy el mejor', reality de TC. La presentadora se contagió con coronavirus, como algunos de los talentos del programa. Volvió el lunes 22 de marzo pero a los pocos días se marchó por motivos personales. Es lo que se comentó en el espacio para explicar su salida y lo confirmó Relaciones Públicas.

Consideramos que tanto ella como los que se enfermaron no estarán en óptimas condiciones para bailar. Lo decimos porque no basta con que los resultados salgan negativos, hay secuelas. Una de ellas es el agotamiento.

Según fuentes cercanas a Fabiola ni las razones personales ni las secuelas de la enfermedad fueron las causas de su salida, sino descontentos que se dieron. Ella prefiere no manifestarse.

A pesar de aquello, no se olvidó de su ahijado, un niño llamado Samuel, con Síndrome de Escobar. En las redes sociales la presentadora lo comunicó. “Irme del canal no significa que deje de ayudarte, Samuelito. Dios me ha permitido conseguir todo lo que ya tienes, gracias a mis redes. Me llevo de TC un ahijado”.

Mientras tanto la expresentadora de ‘Vamos con todo’, Gabriela Pazmiño Yépez volvió a la TV en el reality. Según el departamento de Relaciones Públicas de la cadena “no es el reemplazo de Fabiola. Era algo que ya estaba programado de esa manera”.

Gabriela fue esposa de Emilio Pinargote de la revista ‘De casa en casa’ de TC. Tienen una hija llamada Martina. La relación de ellos floreció cuando fueron parte de ‘Vamos con todo’. Se divorciaron. Emilio formó una nueva familia con Gabriela Piñeyro.