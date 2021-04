Janan Velasco: Urbana, más delgada y muy enamorada

Rubia, sexy y de apenas 23 años. La manabita Janan Velasco, quien se inició en el espacio 'Pequeños brillantes' de Gamavisión y que luego formó parte de la agrupación Kandela & Son, dejó a un lado lo tropical y ahora incursiona en lo urbano.

Los premios ITV rendirán homenaje póstumo a Efraín Ruales Leer más

Luce una nueva imagen y ya tiene listo un tema urbano-pop (todavía sin nombre), cuyo lanzamiento está previsto para este mes. Hace 6 años llegó a Guayaquil, procedente de Portoviejo. El reality 'Buscando a Sharon' de Ecuavisa le abrió las puertas de la actuación. En la telenovela sobre la vida de la fallecida cantante interpretó a la Bonita.

Los cantantes y actores han sido muy afectados por la pandemia…

Por la pandemia se suspendió la obra que presentaba en Pop-Up. Nos faltaba una semana de funciones. Cuando las actividades se normalicen trataremos de seguir en el microteatro. Todavía no sé cuál será el próximo montaje. El anterior se llamaba 'Machete al macho'. Muy divertido y chévere. Ahora que lo musical está paralizado, consideré otras opciones.

Luce una imagen más atrevida y juvenil…

Estoy haciendo una producción y canción con RMM Entertainment, el mánager de Tres Dedos. Firmamos por cuatro años. Existe buena vibra, hice el tema con Blasty, quien es mi productor, es una mezcla de urbano con pop. Siempre mi imagen ha sido normal, ahora me veo más juvenil, adolescente y urbana (risas).

Es una canción de desamor, me encantan las de despecho. Sé que gustará porque es a favor de las mujeres. Tal vez por el aumento de casos de COVID-19 tengamos que postergar el lanzamiento.

¿Se ha enfermado?

Gracias a Dios, no. A pesar de que he estado con personas que lo han tenido. Creo que es porque mis defensas están altas. Me cuido en la alimentación y con ejercicios. Sigo un plan con el nutricionista Fausto Caiche como seis veces al día, de manera balanceada. También aprovecho para correr y hacer ejercicios al aire libre.

No se ha dormido en los laureles y también incursionó en los emprendimientos...

No queda de otra en esta crisis. Las presentaciones están suspendidas y creo que seguirán así por mucho tiempo. Me encanta maquillar desde pequeña y por ello tengo una línea de maquillaje, con la ayuda de mi esposo (Kevin Alvarado), importamos productos y enseño cómo usarlos en las redes sociales.

Llegó a la final del segmento 'La máquina del show' del programa 'En contacto'...

Participo con Lazito de la Farándula. En la máquina... se monta un show y la final será en los próximos días. Nos dieron muchos likes, el público quiere a Lazito, es muy tierno.

Usted vive en Ecuador y su esposo en Estados Unidos. ¿La distancia afecta esa relación?Aunque esté lejos, lo siento cerca. Los 14 son nuestros días. El 14 de diciembre del 2019 nos casamos. Llevamos una relación buena a pesar de la distancia, aunque a veces nos desesperamos. Vivo sola, él con sus padres. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Creo que ese es el secreto. En algún momento estaremos juntos. En enero nos vimos, ahora espero verlo en mayo. El 5 será mi cumpleaños.

Ambos vamos a viajar para encontrarnos en un punto intermedio. Lastimosamente no tengo visa, cuando éramos novios, me la negaron. La pandemia complica todo. Todavía no quiero ser mamá, estoy muy pollita (risas).