María José Flores: "Este bebé se me chispoteó"

Antes de la entrevista, María José Flores (35) estuvo en el consultorio de su médico, quien confirmó que tiene tres meses de embarazo y le dijo que debe subir de peso. Está muy delgada.

Para la presentadora deportiva de TC este es su segundo bebé. El primero se llama Gabriel. Está casada con Gabriel Macías (39) desde diciembre de 2014.

¿El bebé que viene en camino fue planificado o es producto de la cuarentena?

(Risas) Siempre quise que Gabrielito (3 años, tres meses) tuviera un hermanito. Soy de las que planifica, así llegó mi primer hijo. En la cuarentena practique mucho ejercicio y bajé de peso. Ahora estoy en 119 libras.

Trataba de evitar la enfermedad y por la pandemia me puse muy nerviosa. Nunca me he cuidado porque soy de menstruaciones regulares, solo lo hago con el método del ritmo. En junio no llegó mi período, entonces supe que estaba embarazada.

En estos tiempos de pandemia y en su estado, ¿cuáles han sido las recomendaciones médicas?

El doctor me ha pedido que gane peso y me mandó a tomar más vitaminas. En marzo me dio coronavirus, perdí el gusto y el olfato. No sabía que esos eran síntomas, cuando me hicieron el examen supe que me había dado.

La familia de Gabriel y la mía se enfermaron, así como él y mi hijo. Creo que no aumento de peso porque soy muy nerviosa, pienso mucho. Reflexiono que Dios me mandó dar vida en medio de tanto dolor y sufrimiento, eso me calma un poco. En cambio, Gabriel es súper positivo.

El doctor ha pedido a sus embarazadas que mantengan la calma y disfruten su estado porque de lo contrario las defensas bajan.

Si se enteraba de la noticia en plena cuarentena, ¿los nervios la habrían atacado más?

Cuando no me vino el período el 3 de junio, de inmediato me hice la prueba. Si esto me pasaba en plena cuarentena me habría provocado más estrés. Ahora no están atendiendo mensualmente, mi doctor trata de que vayamos a consulta lo menos posible por el coronavirus.

En mi caso me toca ir el otro mes porque debe controlar mi peso. Este bebé se me chispoteó (risas). Nunca he tomado anticonceptivos. Con esta crisis sanitaria el sistema nervioso se ha alterado.

¿Siempre ha sido muy nerviosa?

Me da miedo no llevar una vida normal. Aunque me dio la enfermedad, el doctor me pidió que evite las aglomeraciones y no vaya a supermercados, a lugares donde hay mucha gente. Además en mi estado, quiero compartir con mis padres y familia.

Estoy tratando de ver el otro lado, ahora también trabajo en casa. Voy al canal para presentar el segmento 'TC deportes' del mediodía y en la casa hago entrevistas por Zoom y edito. También estoy en el programa de los domingos con Diego Arcos y Vito Muñoz.

¿Ha sufrido muchas molestias?

Especialmente náuseas y vómitos. El doctor dice que pronto pasarán esos achaques. Todo el día tengo náuseas y me he sentido fatigada. Todavía no sé el sexo del bebé. Mis hermanas (María Fernanda, María Raquel y María Gabriela) tienen hijos varones, la familia espera una niña. Pero lo que Dios mande será bienvenido.

En noviembre cumplo 36 años y el alumbramiento será a fines de enero o inicios de febrero. Será un parto a través de cesárea y me quedaré lo estrictamente necesario en la clínica por la pandemia.

¿Seguramente los antojos no han faltado?

Tengo antojos de alimentos helados y salados. La naranja helada me quita las náuseas. No me provoca el dulce y no como con gusto. He aprendido a comer aceitunas. Con Gabrielito eran diferentes los achaques.

¿Dos niños es lo planificado o usted quiere más?

Con este bebé, independiente del sexo, me ligaré. Si es niño se llamará Gastón, Isaac o Joaquín. No lo hemos decidido y si es niña llevará mi nombre, María José. Dios sabe más que nosotros porque creo que nunca habría planificado un hijo en esta situación por la que atraviesa el mundo.

A veces los niños creen que el que llega les quitará el cariño de sus padres.

A Gabrielito le digo que su ñaño o ñaña viene para acompañarlo y que debe quererlo. Sufro de mamitis, no me gusta dejarlo solo, estoy siempre pendiente. Jennifer Pazmiño me decía que tenga otro hijo para que los dos compartan y estén juntos.

Durante la cuarentena su negocio (Futbolón) cerró. ¿Es definitivo?

También creo que eso me afectó. Gracias a Dios pudimos liquidar y hacer todo bien. Ahora la comida la entregamos a domicilio de viernes a domingo. Para nosotros no es lo mismo. Esperamos reabrir más adelante.

Gabriel está dedicado al negocio. La familia de mi esposo tiene una finca, ellos nos dan el producto principal, los verdes.

¿Tiene un emprendimiento familiar?

Con mis hermanas iniciamos un proyecto virtual, la tienda de Las Flores. Por primera vez pudimos hacer algo juntas, nunca lográbamos ponernos de acuerdo. Ofrecemos ropa, accesorios, cremas, es una venta online. Cada una invirtió su parte.