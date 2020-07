Marián Sabaté: Ni la pandemia tranquiliza su inquieto corazón

Una foto de la presentadora Marián Sabaté (53) besándose apasionadamente con el actor Enzo Macchiavello, la puso otra vez en el ojo público.

Ella ha estado casada en dos ocasiones, primero con Marcelo Fernandes, el padre de su hija Barbarita, y con Kikín Mero con quien en Ecuador celebró una unión de hecho y una ceremonia simbólica en 2011 y en Estados Unidos, un matrimonio civil en 2012.

Con Kikín alcanzó una aparente estabilidad, pero el año pasado esa historia de amor terminó, luego de muchos dimes y diretes. Incluso, él estuvo en Estados Unidos. Ahora aparecen fotos de ellos en las redes, pero solo como amigos. Todavía no sale el divorcio. Estas han sido sus parejas en lo que va del año...

Con Efrén Avilés olvidó a Kikín. archivo

Efrén Avilés

La presentadora recibió el 2020 con el ingeniero civil Efrén Avilés (cincuentón) en Salinas y esa fue la oportunidad para hacer pública una relación que según sus amistades no era tan reciente. Las fotos de la pareja muy acaramelada besándose como un par de adolescentes circularon por las redes sociales.

Carlos José Matamoros: "No quiero ir a prisión" Leer más

Él gritaba a los cuatro vientos que estaba loco por Marián, pero una frase popular expresa: “amor loco dura poco”. Durante el romance una ex de Efrén lo cuestionó en las redes sociales y además se habló hasta de anillo de compromiso con la rubia.

Junto a Juan Carlos Ullauri. archivo

Juan Carlos Ullauri

Esta relación empezó en febrero, pero fue fugaz. Juan Carlos Ullauri es un empresario, hacendado y piloto profesional que decía que le gustaba de la rubia su sonrisa y que además es muy carismática.

Según él no tenía tiempo por sus actividades laborales. Tenía claro que a Marián no le agrada estar sola y necesita una atención constante de su pareja. Los días libres los dividía entre sus hijos y la presentadora. Cuando estaba con ella, en las redes Efrén Avilés comentó que todavía amaba a su ex.

Con Enzo Macchiavello. Redes sociales

Enzo Macchiavello

Con Enzo se dejó ver en unas apasionadas fotos, la semana pasada. Es un actor al cual ella casi le dobla la edad, pero eso no le importa, y que participó en la cinta 'Sin otoño ni primavera'. Apenas se conocieron hubo química. Él considera que es buena onda y divertida. Si llegan a octubre juntos, ambos celebrarán cumpleaños ese mes.

Reportero de TV y locutor radial. Cortesía

Opiniones: Christian Albán, reportero

"Es parte de su personalidad y las relaciones sentimentales la mantienen en boga. Marián es una mujer adulta que ha vivido muchas historias de amor, todas sin final feliz.

Tres Familias: Así despedirá Miriam Murillo a doña Gioco Leer más

Ahora no debería andar de romance en romance, pues la pandemia nos debe centrar en otras situaciones que considero son más importantes: tener salud, cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. El amor puede esperar para cuando el mundo empiece a volver a la normalidad”.

Excompañero de Marián. archivo

Carlos José Matamoros, presentador

“Por los años que la conozco a Marián puedo decir que todavía no le ha llegado el amor. También puede ser que ama tanto su profesión y todo lo que esta encierra que no puede amar a alguien más de lo que ama hacer lo que hace, no la critico ni mucho menos la señalo.

No tiene nada de malo amarse más de lo que amas a otro ser humano. Tal vez en su caso esto no le ha permitido quedarse con un compañero en el ámbito amoroso”.

Comentarista y hermano de Geovanny Dupleint. archivo

William Jaramillo, comentarista de farándula

“A veces pienso que siente miedo a estar sola. Generalmente las mujeres no tienen muchas parejas sabiendo que les ocurrió algo en su vida sentimental. Aunque si fuera solo miedo a la soledad se aferraría a la persona que está a su lado. Tal vez busca una pareja que se acople a ella y no ella a su pareja. No encontró algo en una persona y se fue con otra”.

Stalin Ramos, comunicador de espectáculos

“Marián sabe cómo estar vigente y lo que siempre la ha hecho mantenerse en la palestra pública han sido sus amores. Eso es para ella su as bajo la manga para que la prensa rosa no la olvide.

José Daniel Parra ya no es un hombre soltero Leer más

Sin embargo, en este momento de tensión a nivel mundial, enamorarse o tener un nuevo novio no es algo que a sus seguidores les guste tanto, pues esperan a una Marián más empática, solidaria, con una imagen acorde a lo que se vive. Una mujer emprendedora, al cuidado de su casa y su familia, no una que anda de enamoradiza en plena pandemia.

No se sabe qué medidas de bioseguridad tomó con su nuevo novio o galán y ya aparece besándose con él, cuando lo primordial en esta crisis sanitaria es el distanciamiento social. Creo que desde ese punto de vista debió mantener en privado su nuevo amor y no exponerlo tan explícitamente”.

Comunicador de espectáculos. archivo

Mario Naranjo, productor

“Los que la conocemos a Marián sabemos que no le agrada estar sola. No soporta la soledad y necesita compañía. Después de la ruptura con Kikín se ha dado tiempo para el amor y conocer personas. Las últimas dos relaciones no terminaron bien. Uno de ellos le hackeó el teléfono y surgió un problema. Lastimosamente tiene un imán para los que se quieren aprovechar de ella. No sabe escoger y por esta razón está con personas que no suman, sino que restan. Son gente interesada, que quiere sacar provecho o darse a conocer.

No quiero que caiga con un sinvergüenza y peor a esta edad. Creo que está en un momento muy vulnerable. Lo que sé es que no le afecta el qué dirán ni que hablen”.