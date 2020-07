José Daniel Parra ya no es un hombre soltero

José Daniel Parra dejó la soltería hace un mes. El cantante contrajo matrimonio con Diana Delgado Balseca en Miami, Estados Unidos, donde vive. Cumplió lo que dijo a fines del 2019, que en 2020 daría este paso.

La pareja se conoció hace once años. “Salimos y luego nos reencontramos, fue muy lindo. La química que existe entre nosotros me encanta y su forma de ser alegre me tiene enamoradísimo”, comenta el hijo del fallecido artista Pepe Parra.

Añade que Diana es una mujer trabajadora, inteligente y guapa. “Todo se fue dando hasta que le pedí matrimonio y ella aceptó”.

José Daniel y Diana seguirán viviendo en Estados Unidos y para el próximo año vendrán los hijos. “Lentos, pero seguros. Me considero una buena persona que se unió a otra mejor”.

Durante la boda, ellos tomaron las debidas precauciones por la pandemia que atraviesa el mundo y usaron mascarillas. José Daniel llevó un cubreboca de los Minions y Diana, de militar.

Por la misma razón solo los acompañaron sus parientes más cercanos, la mamá de José Daniel, Cachita, sus hermanos Adriana y Danilo y las respectivas parejas de ellos, Orestes y Malena y su primo Óscar. El resto vio el enlace a través de Internet.

La fiesta oficial está prevista para el 2021, cuando la crisis sanitaria se haya superado. José Daniel lamenta la ausencia de su progenitor, Pepe Parra.

Diana comentó en las redes sociales que tal vez no es la mejor época o momento para el mundo, “pero podemos ponerlo como lo mejor de nuestro 2020. En unos años recordaremos las razones por las que nos casamos con mascarillas”.