María Gracia Viteri ofrecerá su show de pop retro fiesta, este viernes, a las 20:30 en el rooftop de Alhambra (Km. 2 avenida Samborondón).

El show abarcará canciones de los años 90 y de inicios del 2000. Sonarán melodías de Britney Spears, Katy Perry, Christina Aguilera, Beyoncé, Spice Girls, Shakira y Pink.

“Será en un escenario grande, lleno de colores, luces, bailarines, vestuario y banda en vivo”, dice. Además de conversar con EXPRESIONES pormenores de este concierto, la artista compartió su manifiesto Tengo que decirlo.

1 “Empecé a cantar a los 16 años con una banda llamada Avalon. Recuerdo que mi madre me acompañaba, luego llegó Rewind con la que llevo nueve años”.

2 “En este momento lo que me preocupa es el concierto que ofreceré este viernes. Quiero que todo salga bien. Tengo pánico de caerme, no me preocupa la voz, ni las coreografías, lo que no quiero tropezarme y caer en el escenario”.

3 “He tenido experiencias de todo tipo cantando en matrimonios, casos muy puntuales con gente pasada de tragos. En alguna ocasión me corté la pierna con un vaso que me cayó”.

4 “El motor de mi vida es mi familia, mi esposo y mis dos hijos”.

5 “De mal genio me pone la mentira y las personas que no hacen las cosas de corazón. Las cosas hay que hacerlas con amor, con ganas, bien hechas, así salen mejor”.

María Gracia es fanática del pop y su ídolo musical es Adele. Christian Vásconez

6 “Solo una vez en mi vida me han robado y desde ahí siento fobia a los asaltos, los secuestros”.

7 “No soy buena para hablar en público. Puedo cantar sin problema pero dirigirme con palabras a una audiencia me cuesta”.

8 “Tengo un playlist en Spotify que se llama Fiesta Pop. Soy súper popera y fan de Adele y Dua Lipa”.

9 “Me encantaría actuar en una obra musical, no se ha dado porque la banda en la que canto, me demanda mucho tiempo”.

10 “A mi esposo y a mí nos gusta viajar, cuando no tenemos muchos eventos, nos escapamos entre semana, de domingo a jueves”.

11 “Me fascina el seco de pollo con su madurito, lo pudiera comer todos los días de mi vida”.

12 “Soy romántica y cursi (risas), puedo ver una y otra vez películas como The notebook. No me lo van a creer pero recién vi Forrest Gump y me encantó”.

13 “Soy temática con los olores, me encanta que mi casa que huela bien”.

14 “Cuando hace dos años llegó la pandemia estaba embarazada, con mi esposo llegamos a ofrecer conciertos por Zoom, sentíamos a las personas como si estuvieran al lado nuestro. Fue increíble, estuvimos en la fiesta de EXPRESO. Estuvimos conectados con la música y la gente todo el tiempo”.

15 “Con Rewind estamos full, este año nos presentamos en Uruguay, la semana pasada en Estados Unidos. En septiembre y en noviembre estaremos en Colombia y el próximo año, México”.

16 “No siempre me dediqué a la música, por seis años trabajé en la Comisión de Tránsito del Guayas. Luego las cosas se dieron y hoy vivo por y para ella”.