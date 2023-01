Con o sin tacones. Vestida de traje o deportiva. Así pasa sus días María Emilia Vásquez (27), entre reuniones con clientes y dirigiendo campañas de marketing. El celular se vuelve por momentos su oficina.

Aquella banda de Miss Grand Ecuador 2022 y los escenarios de certámenes de belleza quedaron en el pasado. Renunció a esa faceta, pues es una convencida de que hay que aprender a soltar proyectos.

Liseth Naranjo es la nueva Miss Grand Ecuador 2022 Leer más

Hoy, esta quiteña se muestra apasionada en lo que hace, y eso lleva a entender por qué un día dijo: “Ya no más a la vida de miss” y le dio un giro 180 grados al timón de su vida.

Se volcó a lo online para emprender en Mía Mía, una agencia que se ocupa del crecimiento de marcas y, asimismo, se alista para dictar cursos sobre temas relacionados con ese rubro.

Aprovechando que lo digital ha tomado fuerza y las redes sociales son ese nuevo canal para llegar al público, su cuenta personal de Instagram también muestra su nueva versión. “Sí, fui miss y ahora soy gilrboss”, dice a EXPRESIONES para contar todo el cambio que se ha dado en menos de un año.

UN INICIO QUE EXIGIÓ TESÓN

Pensar que alguien, por ser una persona ‘conocida’, tiene las cosas más fáciles es un error.

“Cuando uno renuncia y emprende, muchos suelen dar la espalda. La gente del reinado pensó que yo iba a desistir fácilmente a esto”, cuenta. Pero no se desanimó y empezó a tocar puertas.

“Comencé con una cafetería. Les pregunté si tenían alguien que les maneje las redes sociales y con ellos arranqué. Así me fueron refiriendo con el boca a boca... Esos primeros clientes no me conocían”, dice.

María Emilia Vásquez: “Mis looks son diversos como el Ecuador" Leer más

Las sorpresas vinieron luego. “Algunas marcas me dijeron que estaban esperando que yo terminara de ser reina para empezar a trabajar conmigo”.

Fue entonces cuando comprobó que su intuición, que la llevó a dejar el reinado para crecer profesionalmente, no falló. Al mes de emprender, las cosas funcionaban bastante bien y pudo contratar una asistente. Ahora, en 2023, ya sumó otra más. Todas mujeres.

Pudo también invertir en más equipos y su cartera de clientes no se quedó solo en Ecuador, sino en Estados Unidos y Argentina.

“Tengo todavía una foto mía sentada viendo un pizarrón y dibujando lo que buscaba hacer en Mía Mía. Y ahora, casi un año después, veo esa imagen y puedo decir que soy feliz con lo que hago”.

"VOLVÍ A LO QUE SÉ HACER"

La expertise de Emilia se fue dando mientras vivió en Buenos Aires (Argentina). Allí siguió una licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento, y pudo también producir eventos y festivales, que es lo que más caracteriza a esa ciudad.

Aquello marcaba los inicios de su negocio. Pero al regresar a Ecuador, vino la pausa. “Comencé a trabajar de manera freelancer, pero ya no como agencia”, recuerda. Mirando hacia atrás, se puede encontrar la razón: hace cuatro años, el mundo digital no tenía tanto auge en el país como el que ahora tiene. “Llegué a Guayaquil y los objetivos cambiaron... Me enfoqué en los reinados”, confiesa. Allí empezó su camino como candidata en el Miss World hasta que, en marzo de 2022, se alzó con la corona de Miss Grand Ecuador.

Pierangela Sierra: "Más que una triunfadora, soy una guerrera" Leer más

Sin embargo, se retiró de la competencia internacional y renunció al título por motivos personales. Así lo especificó en un post en el que se lee: “Cerrando una etapa muy valiosa e importante en mi vida, hoy despido un sueño para dar paso a nuevas metas. Estoy en paz. Gracias a todos por todo”.

Pero el nuevo comienzo no fue sencillo. “Cuando comencé a buscar trabajo, me entró una crisis al ver que los puestos estaban encasillados y que yo podía dar mucho más de lo que algunas empresas buscaban... Entonces dije: ‘Vamos a volver a lo que yo ya sabía hacer’”.

Así nace Mía Mía, como una agencia de marketing digital que elabora planes para marcas con resultados a corto, mediano y largo plazo. Desde entonces, su día a día es una lluvia de ideas creativas en busca de hacer negocios más competitivos desde lo virtual.

BELLEZA NATURAL, SIN FILTROS NI EXTENSIONES

El giro de su vida se puede descubrir fácilmente en su cuenta personal de Instagram. Ahora luce más natural.

“Saqué todos los filtros que la gente tenía de mí. Mostré que también tenía miedos, inseguridades. No por ser miss uno es perfecta. Y es increíble cómo la gente que me sigue desde el camino de Miss World ve mi cambio y dice: ‘Me motivas’’”.

Esto ha hecho que amplíe la comunidad de mujeres. “Yo me veo como una girlboss que debe invertir en sí misma y dejar ciertas cosas para mantener el enfoque... Dejé de farrear... Hay sábados a la noche que me puedes ver con mis lentes puestos creando contenido”, ejemplifica y agrega: “Ya no me megamaquillo, dejé las extensiones, volví a mi cabello natural... Ahora me arreglo viéndome desde una imagen empresarial para generar esa impresión... No de reina”.

Gala Alvear: “No nací en cuna de oro y eso no me limita” Leer más

Está agradecida igual de esa etapa de casi tres años de muchos sacrificios en los certámenes de belleza y próximamente tiene planificado lanzar un libro, Punta tacón, una publicación de la que ya habló en EXPRESIONES a principios del año pasado.

Así, entre proyectos, ella es su propia competencia en ese mundo online. “Mientras muestres tus valores y por qué eres auténtica, eso ya es tu firma”, concluye.