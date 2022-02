No cabe duda que el estilo de María Emilia Vásquez (26), la nueva Miss Grand Ecuador 2022, resalta elegancia. Y para llevar esa imagen, esta quiteña confía en el talento de lo ‘hecho en Ecuador’, que da como resultado looks imponentes.

Desde conjuntos hasta vestidos confeccionados a nivel local son parte de sus outfits, cuyas fotos las sube a su red social y sirven de inspiración para los estilismos de sus 13 mil seguidores en Instagram.

Y es que María Emilia sabe cómo lucir bien de manera inmediata, trasladando diseños de las pasarelas, o de su inspiración, a su día a día.

La influencia cultural también tiene que ver. “Mi estilo es diverso así como el Ecuador”, asegura. “Me gustan los accesorios artesanales como sombreros de paño o prints de comunidades como las de Otavalo para ponerlas en alguna body o falda, ya sea para vestirla en la Sierra o Costa”, agrega.

Y es que gran parte de sus días pasa subida en un avión. Vive entre Quito y Guayaquil y eso conlleva a que tenga un guardarropa para ambos climas.

Sin embargo, eso no quiere decir que tenga exceso de prendas. “Mi clave es reciclar la ropa. Nada boto. Tranquilamente tengo piezas de hace más de cinco años. Un mismo vestido lo puedo volver a coser en otro modelo diferente”, ejemplifica.

Conocer lo que le queda bien para su silueta, y saber lucirlo viene de su experiencia como productora. María Emilia estudió en Buenos Aires, Argentina la carrera de Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento. “Me gusta estar pendiente de cada detalle de mi estilismo porque una imagen es una historia que se cuenta sin palabras”, explica.

En ese sentido, no se considera adicta a las compras. “Mi shopping es un papel en blanco y un lápiz. Ahí comienzo a bocetear la prenda que quiero y luego me la confeccionan costureras de confianza o mi mamá; con ella incluso estamos pensando sacar una línea de ropa”, anticipa.

María Emilia Vásquez Cortesía

Para vestir también apoya a marcas de emprendimientos en pro de apoyar a las mujeres. “Hay que apoyar a lo nuestro”, comenta.

Carnaval con estilo Leer más

Es así como viste looks entre lo elegante y sutilmente sexy. “Me encantan los escotes en la espalda. Así como nosotras cargamos muchas cosas, siento que se debe mostrar su sensualidad”, precisa.

Y sobre el evento de Miss Grand International que se desarrollará en Indonesia sostiene que ya se está preparando con los looks. “Estoy pendiente de las pasarelas más importantes para ver las tendencias y en base a eso crear estilismos que me vistan mejor. Y asimismo, que guarden respeto a la cultura de ese país”, refiere. Si bien este año su meta principal es la corona, también prioriza su preparación. Actualmente, María Emilia está incursionando como periodista en La Posta. “Esta oportunidad me está ayudando en habilidades de comunicación y también para conectar más con la gente”.

Si bien esta no es la primera vez que está en el rol de Miss, (antes ya estuvo concursando en Miss World y Miss Suprainternational) este es el reto más importante, y tal como lo demuestra, lo que refiere a imagen, es algo que lo domina con acierto.

Sus favoritos