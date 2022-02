Carnaval con estilo

El traje de baño negro no es la única pieza importante para ir a la playa, ni el abrigo tejido cuando se trata de viajes a la Sierra. Eso quedó en el pasado. Hoy en día, las vacaciones son también un pretexto para armar un equipaje con looks para deslumbrar.

No importa su edad, ni su estilo, ya que las tendencias para esta temporada 2022 se adaptan a los gustos de todas las mujeres. Carnaval, entonces, es la mejor excusa para que vista a la vanguardia mientras pasea por los diferentes rincones de Ecuador. Estos sitios serán el ambiente perfecto, incluso, para las fotos en sus historias o posteos en redes sociales.

Si ya eligió el destino donde disfrutará estos días de descanso, la clave para armar los looks es basarse en las tonalidades. A decir de Ericka Borja, asesora de imagen, especializada en España, “para climas fríos, las grandes marcas imponen además de los tonos tierra (terracota, café y mostaza), colores pasteles como rosa o la gama más sutil del azul. Para la Costa, en cambio, los colores más vivos como los morados, amarillos y verdes”.

A la hora de disfrutar del clima, de las melenas despeinadas por el viento y la comodidad de pasar entre familia o amigos, las prendas aliadas son varias. Esta temporada las vitrinas ponen a la vista piezas oversize. “En lo concerniente a la playa, los vestidos, las túnicas, kimonos, las maxi camisas y sin duda los enterizos. Y por el lado de la Sierra, los blazers, maxi sweaters y vestidos con cuello de tortuga; así como las chompas de pluma, destacarán los looks”.

Los complementos, como se sabe, también juegan un papel de vital importancia porque elevan su outfit en décimas de segundos. Desde alpargatas, carteras y sombreros elaborados de manera artesanal, hasta bufandas y gorros de invierno. “Lo que sugiero no llevar (o estaría de más) para la Costa son jeans de cualquier estilo, acampanados, skinny, mom, etc . Y para la Sierra, no llevar zapatos de tacos, considero que pueden ocupar el espacio con algún artículo más importante, por ejemplo unas buenas botas o botines”.

Si el plan es salir a cenar un vestido con cuello tortuga será clave en la Sierra. JUAN FAUSTOS

Más alfombra roja que matrimonio Leer más

Les compartimos cuatro combinaciones ideales para unas vacaciones repletas de estilo, ya sea en la Costa o Sierra.

Arriésguese con su ropa, revise y compruebe qué artículo aún le hace falta guardar en su maleta, y así asegurar que va a terminar esta temporada con las fotos más ‘cool’ para su Instagram o Facebook.