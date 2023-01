Hay que soñar en grande, porque todo es posible. Eso le pasó a Gala Alvear (22), quien decidió emprender en 2019 con una marca de fajas, a la que, al poco tiempo, sumó ropa con un concepto de que la prenda se ajuste a un cuerpo y no al revés.

Con el crecimiento del negocio, esta creativa no perdió su foco y, al plan inicial que era para mujeres curvy, sumó más tallas.

Así, de ser una marca pensada y diseñada por ella misma, pasó a liderar un equipo de 11 personas y a interactuar con una comunidad de casi 200 mil seguidores en total entre sus dos cuentas de Instagram.

No fue un camino de rosas. Empezó desde abajo. Desde prestar capital hasta depender del transporte público para ir a comprar los productos y hacer las entregas fueron parte del proceso que la convirtió en lo que es hoy: una jefaza.

“Estando en la escuela, una profesora, apenada por mis calificaciones, me dijo: ‘Uy, menos mal es bonita, así encontrará un esposo que la mantenga”. Lo recuerda indignada. “Eso me marcó. Yo no fui buena para ciertas materias, pero con el tiempo me demostré a mí misma el potencial que tengo”.

Está casada y tiene 22 años. Cortesía

A los 15 años decidió entrenar su visión en los negocios. “Me metí en el mundo de la belleza. Maquillaba y colocaba pestañas postizas. No había tomado un curso... A las chicas simplemente les gustaba mi estilo y decidí monetizarlo”, comenta.

Es que al no tener buenos promedios en el colegio, sus padres le inculcaron que si quería algún capricho, debía ganárselo por sí misma, y los servicios de maquillaje le servían para eso.

Con solo 18 años vino el matrimonio y la maternidad. “Hubo gente que me decía comentarios fuera de lugar. Como si la vida se me hubiese acabado por casarme tan joven”. Empezó entonces a trabajar. “Inicié en una empresa del Estado con jornadas de lunes a lunes... Sabía que ese no era un trabajo soñado... y en los tiempos libres seguía maquillando”.

En ese contacto con las clientes hubo quienes le preguntaban sobre cómo recuperó su silueta después del parto. El secreto eran las fajas. “Si ellas querían, yo se las conseguía...”, dice. Ese producto hoy es su ‘best seller’.

En pandemia, no hubo opción de tirar la toalla. “Mi esposo se graduaba de ingeniero en la Espol y, debido a la COVID, no había vacantes en las empresas”. De esa crisis, dice, agarró fuerzas y perdió el miedo a la cámara. “Comencé a hacer videos de tips para fajas y la ropa que vendía”, dice.

Sus seguidores aumentaban y se convirtieron en clientes. Actualmente, hace envíos no solo en Ecuador sino también internacionales. El éxito fue tal, que su esposo se sumó al staff y hoy son también un equipo en lo laboral. “Puede sonar cliché, pero nuestra hija es la razón de todo”.

Si bien toda la venta ha sido por Instagram, en el 2023 ya lanzarán la página web para cambiar la experiencia de compra.

“Yo vendo todo tal como me gustaría que a mí me atiendan. Cuido mucho mi marca. Es un trabajo que no me permite superarme a mí misma, sino que también me obliga a ser un ejemplo para mi hija y para el resto de mujeres. Yo no nací en una cuna de oro, nadie me puso el futuro envuelto, pero eso no me limita. Y si yo que me casé y fui mamá joven he podido lograr cosas, las demás también”.

Su staff actual está compuesto por once personas que trabajan en las redes sociales, taller, despacho de mercadería y motorizados.

“Todo lo que sé y logré es a partir de mi experiencia y mis fracasos”, concluye. Cada día, Gala suma más likes no solo por lo que viste, sino porque toda su historia de vida la convierten en una verdadera influencer. “A mí siempre me elogiaron mis outfits y yo no soy flaca... Por eso me apego al hecho de que la ropa se debe adaptar a uno y no al revés”.

Al inicio solo vendía tallas M y L, con el afán de vestir cuerpos curvilíneos, pero ahora ya diseña desde XS.

“Cada diseño que sale debe tener un size L para que yo me lo pueda probar. Eso parece que gusta... Cuando salgo en las fotos, las chicas de mi talla se sienten más identificadas que cuando lo luce una modelo”, expresa.

Con ello, su marca rompe viejos moldes que decían que el mundo de la moda es solo para delgadas.