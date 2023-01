El cantante Toño Navarrete cerró el 2022 con el lanzamiento de una nueva versión del tema El año viejo, cuya letra expresa: “Yo no olvido al año viejo, que me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”.

Desde 2018, cada diciembre, organiza la posada digital, en la cual se une a colegas o talentos televisivos para interpretar un villancico o canciones alusivas a estas fechas. En esta ocasión no lo hizo porque cumplió con una gira de conciertos.

“Siempre había conversado con Álex Vizuete de grabar un tema, se dio la oportunidad. Hicimos una nueva versión de ese clásico, del cual se grabó el videoclip en las calles 6 de Marzo y en Olmedo y Malecón (sector de la bahía). Desde el viernes 30 está la canción en las diferentes plataformas. Todos la hemos escuchado, ha pasado por muchas generaciones. Yo hice los arreglos y la producción. Álex tiene una energía muy particular, tal vez se creerá que es una parodia, porque se lo conoce a él más como actor. Se trata de un trabajo muy profesional”, expresa Toño.

Proviene de una familia en la que le han enseñado a escuchar y valorar los clásicos, y la buena música. “Para Navidad siempre escuchamos a Los Pibes Trujillo (el trío que interpretó villancicos que han musicalizado las novenas y los festejos navideños). Cuando le hablo a la gente de mi edad de ellos, no saben quiénes son. El año viejo es un obligado en mi casa y siempre lo tengo presente. Era el momento de reversionarla, porque estoy en una etapa madura como cantante y ahora como productor. Es una mezcla de cumbia villera y pop, invita a bailar. Empezar el año con alegría es bueno”.

El artista inicia el año con el lanzamiento de otro tema. “Muy bailable, lo sacaré a finales de enero, lo haré solo, no soy muy fan de hacer colaboraciones a cada rato. Prefiero con gente amiga, con la que me sienta cómoda y cuando la ocasión lo amerite. Ahora se ha prostituido la colaboración”.

A finales de 2022, el padre de Toño Navarrete (José Máximo) presentó problemas de salud. Es diabético, hipertenso y han aparecido complicaciones renales. “Se está haciendo diálisis desde mayo, en el lugar donde se hace el procedimiento adquirió una bacteria, y ha afectado su columna, se encuentra hospitalizado y existe la posibilidad de que lo operen. Esperemos que no. Mi mayor preocupación es mi papá. Tengo el corazón dividido en estos momentos. Yo con Samantha (Grey) llevó algunos años. La gente quiere que nos casemos, pero aquello es una decisión importante. Vamos poco a poco”.