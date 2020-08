María Celeste Arrarás fue despedida de Telemundo por la pandemia

María Celeste Arrarás del programa ‘Al rojo vivo’ no va más en Telemundo. La comunicadora de 59 años fue despedida de esa importante cadena de Estados Unidos.

“Fui informada por la empresa de que han decidido que el espacio tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré parte del show”, dijo en sus redes sociales.

Gabriela Guzmán: "Lloré mucho puertas adentro" Leer más

La periodista boricua añadió que “Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años.

Dejo atrás a muchos compañeros que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso continúa tan fuerte como siempre”.

María Celeste estuvo 18 años en ese canal y al frente de ‘Al rojo vivo’ desde abril del 2002. Ella nació en Mayagüez, Puerto Rico. En 1978 dejó el país para asistir a la Universidad Loyola en Nueva Orleans, Louisiana, donde se especializó en Comunicaciones.

Inició su carrera televisiva en 1986 en el Canal 24, la estación local de Puerto Rico. En 1987, la afiliada de Univisión en Nueva York la contrató como copresentadora de su noticiero local.

La Suka: "Apoyamos la carrera de modelo de mi hijo Sebastián" Leer más

En 1992 fue nombrada copresentadora, junto a Myrka Dellanos, de 'Primer impacto'. Sin embargo, en 2002 se fue a Telemundo.

Myrka de Llanos le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Querida Mari: estamos viviendo momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único.

Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el espacio. Mi tiempo en 'Al rojo vivo' también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento", expresó.

María Celeste Arrarás estuvo en el ojo del huracán el año pasado luego de una entrevista que hizo a Sarita Sosa a unas horas del fallecimiento de su papá, José José.

Esta conversación le valió críticas porque se la acusó de haberle pagado y de conocer el paradero del cadáver del 'Príncipe de la canción'. Su cuerpo no aparecía por ningún lado.

A diario se la veía en las promociones de Telemundo en las cuales hablaba de lo importante que era para ella estar en ese canal.