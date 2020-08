Gabriela Guzmán: "Lloré mucho puertas adentro"

Para la presentadora Gabriela Guzmán (39), el 2020 ha tenido muchas pruebas. La primera la enfermedad de su madre (Gioconda), a quien le diagnosticaron cáncer en el estómago.

Luego la pandemia pues, aunque no se enfermó con coronavirus, impidió que su progenitora iniciara el tratamiento respectivo. A esto se suma la salida del aire del espacio 'Faranduleros', de Canal Uno, en el cual ella era presentadora.

No ha perdido la fe y confía que el sol volverá a brillar después de tanta oscuridad.

¿Ha estado desaparecida?

Tengo a mis padres en casa, por ello casi no salgo, no quiero exponerlos al coronavirus. Gracias a Dios no nos dio. Durante la cuarentena ordené la casa y estoy como enfermera 24/7. A mi mamá la operaron por un tumor canceroso en el estómago el 18 de marzo, mi cumpleaños, el 21 lo pasé en la clínica cuidándola. La cuarentena se inició el 17.

¿El encierro le provocó estrés?

Estoy acostumbrada a trabajar fuera de la casa y para no estresarme practicaba ejercicios. Me ayudó mucho. Solo salgo lo estrictamente necesario.

¿Sigue en Canal Uno?

Sigo esperando a que se concrete el proyecto del cual me hablaron, pero antes debe solucionarse el tema económico. Me dijeron que 'Faranduleros' no iba más y que se iba a hacer un nuevo espacio con La Nena Gutiérrez en el cual se ampliaría la información central de 'Los Confiables' (donde también está La Nena). Grabé una promo.

De 'Faranduleros' solo quedaron Karen Lasso, Lazito, Jéssica España y yo. No me han dicho nada. Espero saber qué sucederá conmigo. Lazito y Jéssica están en 'BLN' y Karen con permiso de maternidad.

La salida de 'Faranduleros' fue un balde de agua fría que le lanzaron...

En medio de la cuarentena recibí ese golpe, fue horrible, me sentí dolida y desesperada porque era mi trabajo. Nadie se lo esperaba, me quedé como en el limbo. Además estaba lo de la enfermedad de mi mamá. Cualquiera colapsa, pero me aferré a la fe, a Dios y a confiar que iban a venir días mejores.

¿Extraña la farándula?

Extraño mi trabajo porque me gusta comunicar. He estado en revistas familiares, como 'El club de la mañana' o espacios como 'Divinas'. Si tengo que cerrar mi ciclo en farándula, no tengo problema.

A Eduardo Andrade lo han llamado traidor por volver a 'BLN'. ¿Teme que le ocurra algo similar?

El problema que existe no se lo puede tomar como un asunto personal, pero la gente que está adentro no es culpable y los que están afuera tampoco. Todos hemos estado en la misma situación. No hay que llamar traidor a nadie.

Cada persona es responsable por lo que dice. De mi boca no saldrá un disparate. Mi manera de exigir mis derechos no es así, lo haría de otra manera porque no es mi estilo, no me gustan los problemas ni los escándalos.

¿Cómo ha sobrevivido en los tiempos de las vacas flacas?

Con mis ventas online (Raqui Outlet), con mis pocos ahorros y gracias a Dios tengo a mi esposo (Fabricio), quien maneja la empresa de eventos (Heaven), aunque con la cuarentena eso se paralizó. Tiene un estudio fotográfico, además hace marketing para las redes sociales, se encarga de las promociones. Manejo marcas en redes. Por más que me guste la TV, no debo aferrarme a ella.

Usted ha pasado una dura prueba con la enfermedad de su mamá…

Ella tiene cáncer, no pudieron operarla en el IESS porque el hospital estaba colapsado. La cirugía fue en una clínica privada y por esta crisis sanitaria no recibió el tratamiento en su momento, se debió esperar. Ya le toca la cuarta quimioterapia.

¿Cuál fue su primera reacción cuando le dijeron lo de la enfermedad de su progenitora?

Cuando me dieron el diagnóstico dije: ‘A ella no’. Un día se desplomó. Al principio nos dijeron que era anemia, le mandaron hierro, pero no mejoraba. Nos dimos cuenta que no era normal. Se puso amarilla. Ya tiene 66 años.

Ella y mi papá (Lauro) viven en mi casa. Se le sacó todo el tumor, se limpió, pero volvió a crecer durante la cuarentena. Es un cáncer muy agresivo. Habrá que operarla de nuevo. Como hija he hecho lo que humanamente he podido.

¿Ha llorado mucho?

He llorado puertas adentro por lo del canal, lo de mi mamá y la pandemia. Nadie sabe las veces que he llorado, he llorado tanto, pero todo se lo he entregado a Dios. Rezo mucho. Es frustrante que nuestra madre pase por algo así. Ella ha sido una mujer abnegada y amorosa. En cambio, mi papá sufre por el ácido úrico.

La vida con estas pruebas nos da enseñanzas…

Aprendí que cada minuto de vida hay que valorarlo porque no se sabe qué pasará mañana. Vivir al máximo.

¿De qué manera su esposo la apoya?

Desde el día cero ha estado conmigo. No puedo tomar decisiones por mi cuenta porque tengo a mi esposo. Un día me dijo sin que le comentara nada que traigamos a casa a mis padres. Nació de él. Lo había pensado, pero nunca se lo dije. Dios es maravilloso. Entre los dos los hemos atendido.

Con todo lo vivido durante el 2020, la maternidad sigue en espera…

No me cuido, simplemente la maternidad no ha llegado. Dios sabe las razones, si me da esa bendición, tanto Fabricio como yo estaremos encantados de la vida.

Usted se sometió a un tratamiento en la tiroides. ¿Cómo está su salud ahora?

Debo hacerme un chequeo. Me aparecieron unos nódulos en la tiroides y por ello me sometí a un tratamiento con yodo para eliminarlos. Tomo mis medicamentos. Mi glándula no estaba funcionando bien y había que controlar que no aumente de tamaño. Creció mucho, como tres veces más de lo normal.