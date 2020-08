Mafer Pérez: “Apoyo a Emma Guerrero porque soy mujer”

La actriz y cantante Mafer Pérez es uno de los talentos que aparece en el video grabado por Emma Guerrero como parte de la campaña #YoRespeto #YoLoBorro en contra del ciberacoso.

Esta surgió luego que se filtró un material privado de la ex chica reality y del actor José Ramón Barreto, el cual se difundió por las redes sociales.

Emma Guerrero: “Ese día a las 10:00 ya tenía más de 1.200 mensajes de acoso sexual” Leer más

“Decidí darle mi apoyo porque también soy mujer y nadie merece vivir una situación como la que está pasando Emma. Entre nosotros debemos darnos la mano, no atacarnos. Hay que ponerse en los zapatos de las otras personas”, dice.

Añade Mafer que “las personas deben aprender a respetar y a tener un poco de humanidad con los demás. Me agrada que me tomen en cuenta en este tipo de campañas. Hemos vivido una pandemia, lastimosamente seguimos iguales. Apoyo a Emma Guerrero porque soy mujer”.

Emma Guerrero busca detener la agresión y difusión de videos Leer más

Ellas no son amigas, solo han sido compañeras. “Hemos trabajado en el mismo canal (Ecuavisa). No recuerdo que hayamos tenido una escena juntas en 'Tres familias'. Una vez la vi en el camerino, pero nada más. A mí me convocó Ángela Arcila, la mánager de Emma”.

Luego del nacimiento de su hija, Alaia Isabella, Mafer está dedicada a su cuidado y cambiando pañales mañana, tarde y noche.

Además será una de las actrices que participará en la parodia del programa ‘En contacto’. “Se trata de una comedia con el elenco de la revista matinal”, comenta.