Emma Guerrero: “Ese día a las 10:00 ya tenía más de 1.200 mensajes de acoso sexual”

Emma no permitirá agresiones ni insultos.

Emma Guerrero lanzó un video de la campaña #YoRespeto #Yoloborro que inició tras la filtración de un contenido privado en la que aparece ella y el actor venezolano José Ramón Barreto y que se difundió por redes sociales.

Además, fue luego de la denuncia por violación a la intimidad que presentó a la Fiscalía del Guayas el viernes 17 de julio, en contra de algunas páginas de farándula de Internet.

Al inicio en el video de la campaña (que está en Instagram) sale con su novio, Fernando Zuñiga, quien le da un abrazo de apoyo.

Parte de lo que dice es lo siguiente: “Ese día a las 8 AM la llamada de un periodista me sorprendió porque quería hacerme una entrevista por unos videos que circulaban, al mismo tiempo me llegaban cientos de mensajes, sobre todo de desconocidos. La mayoría eran mensajes de odio y desprecio”.

La actriz continúa narrando lo que le ocurrió: “A las 9 AM ese video se lo compartían en el grupo de fútbol de mi tío y hermano. A las 10:00 AM tenía más de 1.200 mensajes de acoso sexual, ya lo habían visto mis compañeros de trabajo y el señor que vive en la esquina de mi casa. A las 11:00 ya lo habían visto mi novio y mi mamá. Al mediodía ya estaba en TV y cuentas de redes sociales. A las 3 PM mi intimidad estaba completamente expuesta a nivel internacional”.

Finalmente Emma expresa que cada vez que se comparte un material privado en redes sociales se está siendo parte de la cadena de ciberacoso. En su mensaje pide que se pare la cadena, que se respete y se los borre.