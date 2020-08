La Suka: "Apoyamos la carrera de modelo de mi hijo Sebastián"

A Vito Muñoz le ofrecieron 2.000 dólares mensuales para que su hija Vitoria sea la imagen de una marca de bebés. Pero el comunicador deportivo de TC no aceptó.

Sin embargo, el primogénito de Alejandra Sánchez (La Suka), Sebastián, quien acaba de cumplir un año, hará fotos y videos para esa importante firma de productos.

El contrato dura tres meses. “Desde que Sebastián tiene su página de Instagram, la gente le ha cogido cariño. Me han llamado de algunas empresas para que el niño haga audiciones, pero a esas pruebas no lo he llevado, sino lo contratan directamente no me interesa porque no quiero que se canse o sienta mal”.

El martes 4 de agosto está previsto la producción del material que saldrá a partir de la próxima semana.

Cuenta la mamá de Sebastián que les han enviado un calendario de las actividades del menor por semana. No revelará la cantidad de dinero por la que su hijo se convertirá en imagen de la firma. “Es una buena suma de dinero al mes, es lo único que puedo decir. Hay muchos sufridores”.

A la exreportera y a su esposo Gastón Bustamante no les preocupa que los critiquen. “Apoyamos su carrera de modelo. Todo le servirá cuando sea grande, además Sebastián tiene su tienda online Baby Sebas, yo se la manejo hasta más adelante. Es para su propio beneficio”, cuenta orgullosa La Suka, quien espera su segundo bebé (Mateo) para septiembre.

Sebastián Bustamante tiene 91.500 seguidores en Instagram. En la tienda online se ofrece ropa para pequeños. “Es la primera vez de Sebastián como imagen de una marca. Nos llamaron desde Chile”.