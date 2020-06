La Suka: "quiero crecer, volar"

Primero fue Mauricio Altamirano, luego La Suka, quien abandonó el programa de farándula de ‘De boca en boca’, de TC.

Ambos reporteros y emprendedores. El Cuy se dedica a la venta de teléfonos celulares, sábanas, ropa y muñecos de peluche.

La Suka, quien dará a luz en septiembre, se inclinó por los negocios de comida. El local Las alitas de La Suka lo abrió en enero de este año porque no deseaba depender solo de la TV.

“Por falta de tiempo dejé el programa, opté por dedicarme a mis negocios. No es lo mismo cuando la jefa no está. Además tengo un taller de ropa de bebés (Baby sebas)”, dice.

La idea de irse no es nueva, había considerado marcharse antes que El Cuy. En TC estuvo cinco años, en ‘De boca en boca’, cuatro. “Sé que extrañaré la TV, pero mis actividades personales me necesitan a tiempo completo, no a medias. Quiero crecer, volar”.

Su esposo, Gastón Bustamante la apoya. Con él procreó un niño, Sebastián. Esperan otro bebé.