Jocelyn Mieles "volvió a nacer", según su hermana

La modelo y exsoberana Jocelyn Mieles (25) viajaba con su pareja Daniel Salcedo Bonilla hacia Perú en la avioneta que se accidentó el lunes en Tumbes. En 2017 quedó como virreina en Miss Ecuador y luego intervino en Miss International en Japón (entre las 6 finalistas).

De acuerdo a las investigaciones policiales, el novio de ella sería uno de los involucrados en los hechos de corrupción que investiga la Fiscalía por contratos con supuestos sobreprecios en hospitales.

Según su hermana, Silvia Mieles, está previsto que a Jocelyn la “operen de la clavícula. Esa es la lesión más importante, además tiene rasguños y moretones. Iba a Perú a celebrar su cumpleaños, el 16 de junio. Mi hermana volvió a nacer. No sé mucho de su novio, pero creo que son pareja recién desde este año”.

En 2017, la Miss Ecuador fue Daniela Cepeda, a quien le consultamos sobre este caso, pero no contestó a nuestras preguntas.

Carlos José Matamoros, expresentador de 'Combate'

“Estuvo en 'Combate' (RTS). Siempre se la vio como una chica tranquila. Pudo haber estado en esa avioneta por mil razones, se salvó y una historia así no la cuenta casi nadie, es un milagro de Dios. Considero que estuvo en el lugar equivocado. Se refieren a este caso en las redes sociales, pero yo no presto mucha atención a lo que estas dicen”,

Eduardo Andrade, expresentador de 'Combate'

“Prefiero no opinar mucho de este tema. La conozco, la apoyé como candidata y como reina de belleza. No tuve la oportunidad de trabajar con ella, pero siempre nos iba a visitar al programa”.

José Hidalgo, asesor de reinas

“Nunca la asesoré ni he trabajado con ella, pero la conozco. Compartí con Jocelyn de jurado en algunos reality y en entrevistas. Es una chica que comenzó desde abajo. En estos momentos los que siguen los certámenes de belleza están decepcionados porque aparece involucrada en este penoso asunto, la tenían en una posición alta.

Las soberanas y exreinas deben cuidar mucho su imagen y no verse implicadas en estas situaciones. Lo que le recomiendo es que aporte con la investigación de este caso, con todo lo que sepa”.

Marco Tapia, asesor de Miss Ecuador

“Estoy muy sorprendido, me da mucha tristeza. Gracias a Dios no le pasó nada a ella. La conozco y me da pena por lo que está pasando”.

Lazito de la farándula, reportero

“Conozco a Jocelyn por el medio, no soy su amigo, me solidarizo con ella por el terrible accidente que sufrió y lamento mucho que su carrera en el mundo de los reinados se vea manchada por este hecho, debido a las miles de críticas y cuestionamientos que le hacen. Debe hacerse responsable de sus actos, dar la cara y de todo corazón espero que esto no trascienda a mayores. En unas declaraciones que dio dijo que viajaba a festejar su cumpleaños. No sé cómo puede pensar en celebrar con todo el dolor que vive el país”.

Dayanara Peralta, cantante y exaspirante al Miss Ecuador 2017

“He sabido lo mismo que los que hemos podido ver las noticias en Internet, no puedo hablar más allá porque no teníamos mayor cercanía. Prefiero mantenerme al margen de cualquier opinión”.