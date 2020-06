La Suka: "quiero ser una señora"

Alejandra Sánchez, conocida como La Suka, fue la segunda exintegrante del equipo del programa 'De boca en boca', de TC, que se marchó. Mauricio Altamirano dio el primer paso.

Tiene 25 años, está casada con Gastón Bustamante, con quien procreó a Sebastián (10 meses) y a otro niño (Mateo) que viene en camino y que nacerá en septiembre.

La ambateña es una mujer emprendedora, posee dos negocios: un local de comida (Las alitas de La Suka) y una tienda online de ropa infantil (Baby Sebas).

No esperó mucho para volver a salir en estado.

No lo planeamos, fue una sorpresa, incluso me estaba cuidando. Con mi esposo hicimos un viaje a Cancún, México, a fin de año, pero por el cambio de horario tomé mal las pastillas. Me di cuenta de mi estado a los dos meses, como puse un local de comida tuve mucho trajín, me caí mientras trapeaba y además estaba inflamada.

Me dijeron que tenía un cálculo y me iba operar. Ahí me enteré.

La Suka en septiembre dará a luz. Miguel Canales // EXPRESO

¿Se han dado diferencias entre el primero y segundo embarazo?

Este fue más complicado, voy para los 7 meses. Mi hijo es más gordo porque durante la cuarentena descansé y comí mejor. Se llamará Mateo. Un nombre que nos gustó desde el principio. En esta ocasión tuve mucho antojo de dulces, café y bebidas gaseosas.

¿Buscará la niña?

No he cerrado la fábrica, a los 30 años buscaré una nena. Ese embarazo lo planificaré. Casi todo el vestuario de Mateo ya lo tengo, porque guardé mucha ropa de Sebastián.

¿Por ello abrió un taller y una tienda de ropa?

Tengo un taller de costura con operarias. Ahora estamos confeccionando ropa de niños, pero más adelante haremos prendas para mujeres de tallas no tan pequeñas, de contextura tuca. He invertido en este negocio.

Las ventas se hacen a través de la tienda online. La semana pasada lancé la tercera colección que incluye pijamas, salidas de baño y toallas.

¿Estas pequeñas empresas son el patrimonio de sus hijos?

Como madre me preocupa el futuro de mis hijos. Esta empresa se la quiero dejar a Sebastián para que cuando crezca la maneje. Él es la imagen, modela los diseños. También he pensado en Mateo.

Tengo otras ideas que luego que me recupere del parto las pondré en marcha. Este negocio nació después del local de comida. No me quejo, me va bien. Tanto a mi esposo y a mí nos gusta comer bien.

Convertida en una empresaria. Miguel Canales // EXPRESO

¿Por sus negocios tomó la decisión de marcharse de la TV?

No me sentía bien, no me sentía feliz, necesitaba más, no quería ser solo una reportera, buscaba crecer. Ya no me interesaba rogarle a los famosos. Lo mismo le pasó al Cuy.

Llegué a un punto que les mandaba más mensajes a ellos que a mi esposo, quedaba como intensa. En la cuarentena el trabajo se complicó, no podía salir y había que pedirles videos, eso me estresaba.

Ni dormir podía esperando que los envíen. Siento que el programa necesita una persona que lo dé todo, con el tiempo suficiente. Hablé con mi jefe, fui sincera, deseaba otra oportunidad, pero no se dio. Puse en una balanza, la TV o el negocio. Esto último pudo más.

¿Seguramente extrañará?

Mi mamá me dijo que si al día siguiente de renunciar me sentía bien y dormía bien, es porque la decisión fue correcta. Extrañaré a mis compañeros, pero también deseo ver crecer a mis hijos, estar con ellos.

En 'De boca en boca'. Cortesía

Cuando sean grandes se irán. Di un paso al costado porque me sentía ahogada. Tal vez volveré cuando exista un proyecto con un horario que me lo permita. Me han llamado para hacer radio. Solo digo chao a la TV y a la farándula.

¿Tiene alguna persona favorita para que ocupe su lugar en el programa?

La persona que ocupe mi lugar debe llegar a sumar y que sea mejor que yo. Que se entregue al cien por ciento, como lo hice yo. De boca en boca no es cualquier programa de farándula.

Vivió una cuarentena embarazada…

En mi casa nos dio a todos el coronavirus, a mi esposo, a mi hijo y a mí. A Gastón le pegó fuerte, se puso mal, pero no fue necesario llevarlo a la clínica. En cambio, a Sebastián, además, le dio la enfermedad de Kawasaki, pero leve.

¿A usted le dan palo en las redes sociales?

En las redes sociales siempre me critican, pero no hago caso, no me interesan las peleas, ni la polémica, quiero vivir mi vida en paz. Deseo dedicarme a mi hogar, a mi familia y ser una señora. Me han dicho vaga, porque no me veían a diario en pantalla.