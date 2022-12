La reina de Guayaquil 2019, María de los Ángeles Suárez (25), acaba de volver de Panamá, donde participó en Miss Latinoamérica Internacional, cuya sede es Panamá. Quedó tercera finalista y Mejor Sonrisa. Antes fue reina de la Universidad Tecnológica Espíritu Santo y es comunicadora social con mención en producción audiovisual.

Todavía aspira a seguir compitiendo en concursos, ya sea en Miss Ecuador o en el Concurso Nacional de Belleza Ecuador. Modela, es asesora inmobiliaria y presentadora de Wuan +.

Siempre se la ve con una sonrisa, a pesar de cualquier adversidad...

Soy muy sociable y alegre. Me encanta sonreír, casi siempre me rió mucho. Por ello creo que gané esa banda. Cuando se va a otro país lo mejor es ir con la mente abierta, dispuesta a conocer gente. No se conoce gente con la cara larga, cuando gané el reinado de Guayaquil también me llevé el título de Miss Simpatía. Ya es parte de mi personalidad. Me preocupo por los demás de una manera genuina. En un concurso es complicado mantener la calma.

¿Seguramente lo es?

Un concurso es una competencia. Siempre trato de mantener la calma, somos países con acentos, culturas y costumbres diferentes. Si no se va preparado mentalmente, las emociones nos pueden ganar y nos quebramos fácilmente. Estar en un certamen es una oportunidad única, hay que verlo así. Antes de ir a una competencia de este tipo voy sin estrés, nervios, dejo esa carga a un lado.

¿Y cómo lo hace?

Siempre confiando en mi preparación. Elijo quién me vestirá, peinará, maquillará, escojo los zapatos que llevaré. Solo tengo que lucirme en el escenario. No dejo nada al azar. En un concurso no se puede dejar nada a la suerte porque hay que hacer un buen papel.

¿Todavía seguirá compitiendo en los certámenes de belleza?

Aspiro a un concurso más grande. Con mi asesor, José Hidalgo, consideramos cuál es la mejor opción. Tanto el perfil de Miss Ecuador como el Miss World me gustan, aunque son un poco diferentes. El próximo año vendrá una nueva competencia.

Siempre participar en un certamen internacional abre puertas...

Así es. La organización de Miss Latinoamérica me ha propuesto modelar en Panamá. Se vienen proyectos.

En los reinados, ahora se pregona la inclusión en todo sentido.

El mundo apunta a la inclusión, eso está bien, pero no creo que la competencia sea igual entre una aspirante soltera y otra con hijos. Si a esa madre se le enferma o se le accidenta el hijo seguramente irá a socorrerlo y se ausentará por varios días, la otra se quedará participando en las diferentes actividades. Son variables que no se pueden calificar de manera objetiva y por igual.

Hay reinados para mujeres casadas con familia, entre ellas se entenderán. Una chica de 20 años no puede competir con una de 30, por muy madura que sea la de 20, se notará la diferencia en el escenario. Está bien la inclusión, pero hay que considerar varios aspectos.

¿Está a punto de debutar como presentadora de TV?

Antes trabajé en Ecuavisa como productora de contenido en la serie 'Tres familias', en el programa 'D’ Wuan' será mi primera vez televisiva frente a pantalla en Wuan +. Se estrenará la tercera semana de diciembre, ya se grabaron las promociones, estaré con Emma Guerrero y Christian Navas. Es algo relacionado con ventas. La televisión me llama mucho la atención. Antes del concurso participé en una campaña para el Ministerio de Turismo.

Aparte de los concursos y la TV, la escritura también es uno de sus intereses.

Como ya lo dije, no dejo nada al azar. Siempre supe que me gustaba leer, escribir y exponer. La carrera que tiene todo esto es la Comunicación. Nunca me arrepentiré de mi elección. Espero algún día publicar un libro de relatos reales y de ficción. Están escritos en primera persona. Situaciones que a todos nos pasan en algún momento de la vida.

Estamos a días de quemar el 2022, ¿cuál es su balance?

Fue mi año, en el cual he concretado algunos proyectos por los que he trabajado. En 2021 iba a ir al Miss Latinoamérica, pero por asuntos personales no pude. Trabajé y ahorré, lo logré. Soy presentadora y además grabé la campaña No seas extranjero en tu propia tierra. También participan Geraldine Meitzner, exreina de Guayaquil, y la bailarina Dominique Gonzenbach.

¿Ya tiene planes festivos?

Con mi novio Daniel Pereira todavía no decidimos dónde pasar la Navidad y el fin de año. Él tiene familia en Machala. Mantenemos una relación de 4 años, debemos ponernos de acuerdo. Cada familia nos ha invitado. Vivo con mi madre, María de Lourdes.

Con otro reinado ¿volverá a comenzar?

Seguiré preparándome porque el concurso Miss Latinoamérica solo fue para saber si todavía tenía el ritmo de una candidata, una prueba. No es fácil porque hay que levantarse temprano, acostarse tarde y estar siempre regia. No nos podemos sentir mal, ni enfermarnos, hay que dar lo mejor porque si no pierdes puntos. Con José consideramos que puedo ir a otro certamen. Ya tengo 25 años y no puedo perder el tiempo porque voy para los 26. Continuaré con la preparación, la dieta, los ejercicios, no hay marcha atrás. El tiempo se va volando.

También es inversión en tiempo y dinero.

Hay ciertas cosas que debo organizar. Un reinado es inversión y detener mi vida en lo personal. Aunque tenga auspiciantes de maquillaje o ropa, a diario salen gastos que no estaban previstos.

¿Siempre optó por lo natural?

No tengo las típicas medidas, 90-60-90. Eso ya no existe. No sé con exactitud las mías. No soy operada de nada, todo es natural. Soy miss y modelo, entre esos dos mundos hay mucha diferencia con respecto al cuerpo. En los reinados se operan generalmente, en el modelaje, no es necesario. Me siento bien, me siento guapa, para qué agregarme o quitarme. Todavía no existe la necesidad.