Soltar lo primero que se le ocurrió, sin considerar que era la representante de un país, le pasó factura a la aspirante boliviana a Miss Universo, Fernanda Pavisic, quien fue destituida y deberá devolver la corona y los premios que recibió tras publicar en sus redes sociales comentarios considerados racistas y discriminatorios en contra de otras aspirantes, entre ellas Miss Ecuador, Nayelhi González.

En el videoclip, Fernanda Pavisic se refiere a las candidatas de Ecuador, Aruba y Curazao, y las encasilla en la categoría “Gracias por participar” y hace una comparación en términos despectivos a Bárbara Cabrera, Miss Argentina, con la aspirante de Miss Potosí.

Esta situación generó que el Comité Cívico Potosinista exija la destitución de Pavisic y dio 24 horas para que se le quite la corona, además pidieron disculpas públicas a la actual representante de Potosí.

Luego de borrar el video polémico, ella publicó otro en el que explicaba que se trataba de un “experimento social” para demostrar que las noticias de ese tipo se viralizan más y no, por ejemplo, los proyectos sociales que apoyan las concursantes y se disculpó con las aspirantes mencionadas.

La modelo calificó de “injusta” su destitución y, además, comentó que un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. “Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir las metas que tengo”.

Fernanda Pavisic. Redes

Camila Sanabria es la nueva representante de Bolivia. Tiene 28 años. Obtuvo el título de Miss Grand Bolivia en la pasada edición del certamen y recientemente representó al país en el Miss Grand International organizado en Indonesia.

Opiniones

"Cometió un error que no pensó que iba a tener la repercusión que ha tenido y el segundo error que cometió fue maquillarlo como si se tratara de un ‘experimento social’. No asumió que estuvo mal, por ello en redes sociales crearon esta ola de comentarios más que discriminatorios, de indignación. Una miss sabe mejor que nadie lo que se siente estar en la lupa de todo el mundo en la que eres criticada o juzgada por tu apariencia, palabras y acciones, ella también lo debió haber vivido, no tuvo empatía”.

Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018

"Miss Bolivia cometió un grave error al exponer comentarios destructivos sobre distintas compañeras del Miss Universo. Según ella este fue un experimento social, pero tuvo grandes consecuencias y le costó su participación en el certamen. Creo que personajes públicos como las misses deben tener filtros para sus publicaciones en redes sociales, sobre todo si estas pueden herir directamente a personas que no conocen. También debe ser un aspecto en el que las reinas de belleza deben capacitarse”.

José Hidalgo, asesor de reinas