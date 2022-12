ME PICA LA LENGUA | POR INGRID BALSECA

La actriz Claudia Camposano parodió a Silvana Torres en el programa 'En contacto'. En las redes sociales de Ecuavisa muchos cuestionaron esa caracterización a la que llamaron Silvana Towers (debido a que la presentadora y el resto del elenco del espacio farandulero 'De boca en boca' están a la espera de las decisiones de sus jefes luego de la cancelación inesperada de este programa de TC).

Estos son algunos de los comentarios, yeseniajab: “Es una vergüenza que la tragedia de otras personas sea el argumento para sus burlas, cada uno de ustedes alguna vez tendrán que haberse quedado sin empleo. Falta de empatía”. isabela.barrosguti: “No me parece que hagan esa burla, no se hace leña del árbol caído, hoy están ahí, pero mañana quizás les puede llegar el karma”.

Al respecto Claudia dice “no me he burlado, no considero que me haya burlado de ninguna situación, incluso conversé con Silvana para contarle lo que iba a hacer, me dio su venia. No me siento afectada”. La Veneno como se llama a Silvana solamente comenta “mi mente esté enfocada en mi futuro laboral”.

A Gaby Díaz también le dieron palo porque se prestó para el juego y fingió un desmayo en plena emisión. El tiro les salió por la culata. Todavía causa sorpresa la cancelación del programa porque estaba vendido, se habla de que entre el gerente general y Emilio Pinargote existían diferencias por otros asuntos. Sería una de las razones.