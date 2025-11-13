Expreso
Cumbres Borrascosas
Escena del tráiler de ‘Cumbres Borrascosas’.IMDb

Margot Robbie y Jacob Elordi juntos en ‘Cumbres Borrascosas’ | Tráiler

Cumbres borrascosas, con Margot Robbie y Jacob Elordi, ya tiene tráiler oficial y se estrenará el día de San Valentín de 2026

  • Verónica Cisneros

Era 1847 cuando Cumbres borrascosas, la novela de Emily Brontë, veía la luz por primera vez. Más de un siglo después, una nueva adaptación cinematográfica revive su historia, esta vez protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. El tráiler, publicado el 13 de noviembre, ofrece un primer vistazo a esta versión que trae la intensidad del clásico a una estética contemporánea.

Desde los primeros segundos, el video muestra a Heathcliff y Catherine conversando al borde de un barranco. Catherine (Margot Robbie) le pregunta: “¿Qué harías, Heathcliff, si fueras rico?”, mientras los flashbacks revelan escenas de su infancia y momentos íntimos entre ambos.

Heathcliff (Jacob Elordi) responde con serenidad: “Tomar una esposa”, a lo que Catherine reacciona con asombro, antes de que una voz en off masculina interrumpa con la frase: “No eres suficiente, no para ella.”

El adelanto, de casi tres minutos, profundiza en la vida de Heathcliff y Catherine, mostrando cómo sus destinos se entrelazan en un amor tan apasionado como tormentoso. 

Entre los pasajes de deseo y tensión, la cámara captura escenas cargadas de dobles sentidos: Catherine hundiendo sus dedos en una pared rosa acolchada, transformando los gestos cotidianos en expresiones de deseo contenido, que caracteriza el estilo de la directora.

El elenco se reconoce 

Este filme reúne a la directora Emerald Fennell, quien vuelve a desplegar su estilo provocador y visualmente distintivo. En Saltburn (2023) ya había mostrado su dominio del lenguaje visual con juegos de poder, cuerpos desnudos, colores intensos y una marcada fijación por los planos detalle.

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Dominic Sessa, Dave Franco, Justice Smith, Isla Fisher y Ariana Greenblatt.

El elenco está encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi como coprotagonistas, junto a Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes, Ewan Mitchell, y los jóvenes actores Charlotte Mellington como la joven Catherine y Owen Cooper (Adolescence) en el papel de un joven Heathcliff.

La música original de la película fue compuesta por la cantante británica Charli XCX, quien colaboró con otros artistas para crear un álbum de 12 canciones inéditas inspiradas en la atmósfera emocional del filme. 

Uno de los temas más destacados es House, una colaboración entre la artista y John Cale.

Otro tema relevante es Chains of love, descrito como una balada romántica con matices electrónicos, que puede escucharse en el tráiler. El álbum será lanzado en formato digital y físico el mismo día del estreno.

Cumbres borrascosas llegará a los cines en febrero de 2026, como lo revela el cierre del tráiler con la frase: “El día de San Valentín.”

