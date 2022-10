Marc Anthony tenía una deuda pendiente con Guayaquil. Su concierto previsto para el 18 de agosto pasado se suspendió por el estado de excepción.

La noche del 9 de octubre, en plenas fiestas de la ciudad, el salsero boricua la pagó con creces porque se robó el show con su gran dominio escénico y fuerza interpretativa en el estadio Modelo Alberto Spencer.

Estuvo acompañado por el cantante de música urbana Maluma. Ellos se presentaron el viernes 7 en la capital de la República para interpretar sus éxitos.

En el espectáculo del domingo no se registraron aglomeraciones masivas, así como ocurrió en el de despedida de Daddy Yankee (en el mismo recinto) el cual alteró el tráfico de la avenida de Las Américas desde la mañana del 4 de octubre.

”Yo también fui a ese show, esta vez no hubo mayores problemas para entrar”, dijo Érick Caiza, quien acudió con otros amigos. Agentes policiales rondaron los exteriores para evitar incidentes.

No estuvo a reventar como sucedió con ‘El rey de reguetón’, la semana anterior. “Organizado y controlado todo. Estuvo dentro de su capacidad, solo éxitos”, dijo el comunicador Santiago Castro, quien es parte de 'Calientitos TV' y uno de los ‘hackers’.

El primero de los extranjeros en aparecer en escena fue Maluma, luego Marc Anthony. Cantaron por separado y los seguidores de ambos artistas se quedaron con las ganas de escucharlos interpretar juntos el popular tema 'Felices los 4'.

Uno de los talentos que tampoco se quiso perder el concierto fue Dieter Hoffmann, de 'Los hackers de la farándula', quien disfrutó al máximo.

El presentador aprovechó para mover el cuerpo en la pista con Fiorella Bruno y Gineth Moreno.

“Por mi lado no tengo quejas, todo en orden tanto en el exterior como en el interior del estadio y puntual. Considero que la gente se portó bien. En el de Daddy Yankee todo fue un relajo. Ahora no hubo problemas con las entradas”, añadió.

Según Carlos Xavier Argüello “valió la pena ver a este señor. No recuerdo a alguien comerse el escenario así, mis respetos a Marc Anthony”.

Además, asistieron otros talentos de pantalla, como Michela Pincay, del programa 'De casa en casa', “fui por Marc Anthony. Los adoro a ambos. Maluma es guapísimo pero Marc tiene algo especial, es una fiesta, en lo personal pongo sus canciones siempre para pasarla bien y me las sé todas. No podía faltar”, expresó.

Fabiola Véliz, de la telenovela 'Compañía 593', manifestó emocionada “el mejor espectáculo de mi vida. ¡Qué nivel Marc Anthony!, no me deben nada. Me siento contenta y llegué a casa muerta de tanto bailar”.

Para La Suka, todos se lucieron. Ella estuvo con su esposo, Gastón.

Marc Anthony concierto en guayaquil . pic.twitter.com/yBxzFqNnmL — Idolo (@laed24) October 10, 2022

Durante su permanencia en Guayaquil, los artistas se dieron tiempo para pasear y comer rico en Plaza Lagos.

En esos recorridos al colombiano se lo vio con una chaqueta de cuero, gafas y jean y con su mascota Karma, mientras que el intérprete de 'Vivir mi vida' prefirió usar una gorra y un buzo.

Maluma es un gran admirador de su colega al punto que se convierte también en otro espectador durante sus shows. Así lo hizo la noche del domingo. Todos se fueron felices por haber disfrutado de un evento de alto nivel.