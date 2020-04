Marc Anthony ofreció una muy corta presentación en redes sociales

Las redes sociales, el más efectivo escaparate para todos en estos tiempos, no dejan de sorprender junto a sus protagonistas. El turno ahora fue para Marc Anthony, quien colgó un video interpretando el tema 'A son for you', el tema más escuchado en Spotify de Donny Hathaway (más de 41 millones de reproducciones), el legendiario cantante estadounidense de soul fallecido en 1979.

Pero el puertorriqueño quiso darle un sentido más profundo y acompañó la grabación con una reflexión sobre lo que para él es la música, sobre todo ahora cuando la humanidad entera se ve afectada por la pandemia del coronavirus y el consecuente aislamiento social que ha llevado a varios artistas a utilizar las redes para comunicarse con su público y no perder así el contacto y la vigencia que su profesión requiere.

La música nunca me ha fallado, y en ocasiones como ahora, es donde me refugio. Estoy aquí escuchando una de mis canciones favoritas e interpretándola. Y continuaré haciéndolo. Espero que les guste escucharla, al igual que a mí me gustó cantarla". (Marc Anthony)

El tema, que formó parte del disco Donny Hathaway (1971) es interpretado por el boricua en más de cinco minutos, una presentación que gustó a sus seguidores pero que los dejó con ganas de una presentación más larga y duradera, tal como lo han hecho otros artistas en todo el mundo.

Juanes, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Fito Páez y los puertorriqueños Tommy Torres, Cultura Profética y Hermes Croatto han ofrecido shows de mucho más tiempo, para el beneplácito de sus fans.

Otro ejemplo es el concierto ‘One World, together at home', organizado por Lady Gaga, en el que estuvieron ‘presentes’ –cada uno desde sus casas- estrellas de la música Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre otros.