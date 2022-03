Con el color rubio de vuelta, Maluma alocó y emocionó a sus seguidores durante su estadía en París por la Semana de la Moda. El colombiano lució extravagantes looks que no pasaron desapercibidos por los fotógrafos que se reúnen en las calles para capturar el street style de las celebridades.

Durante esta visita, el artista ha hecho acto de presencia en diferentes desfiles de moda, como el de Valentino, que presentó su colección otoño-invierno para 2022, al igual que en el de la firma francesa Hermès.

“Hey parceros solamente les digo por aquí con este video que hay que seguir soñando en grande, no se puede parar. Yo estoy aquí en París representando a mi país, mi cultura, eso está muy bueno”, dijo en uno de los cientos de stories que ha estado compartiendo.

Hoy, también anunció el lanzamiento de su colección de fragancias. Bajo el nombre Royalty by Maluma The King and Queen Collection la línea está integrada por cuatro perfumes para hombres y mujeres, inspirados en el “poder de las piedras preciosas, donde cada una representa una joya diferente: jade, ónix, granate y amatista”.

El 2022 ha comenzado espectacular para el colombiano que acaba de estrenar en el cine la comedia Marry Me al lado de Jennifer López y Owen Wilson. Además, Papi Juancho Maluma World Tour llegará a Europa, Israel, Dubai y México en los próximos meses.