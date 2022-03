Todos esperaban la reacción del cantante colombiano J Balvin a la dura y controversial canción que el puertorriqueño Residente le dedicó esta semana, con la producción del argentino Bizarrap.

Y llegó. Pero no de la forma en la que la mayoría del público hubiese querido. O bueno, es lo que parece. Ya que Residente fue muy directo sobre las cosas en las que no está de acuerdo con Balvin y por las que no lo considera un ícono real en la industria musical.

Amor y cariño — J BALVIN (@JBALVIN) March 5, 2022

Sin embargo, el paisa uso Twitter para dejar un mensaje algo ambiguo, pero que todos consideraron una respuesta para el ex Calle 13. “Amor y cariño”, publicó brevemente en su perfil. El corto mensaje tiene más de 64 mil likes.

La tiradera de Residente en el canal de Bizarrap ha sido reproducida más de 40 millones de veces y lleva ya 4 días en el número 1 de las tendencias de YouTube.