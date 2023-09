La mala Compañía, mucho más que ópera

A fines de 2021, el reconocido tenor italiano Marco Pucci arribó en la capital. Venía de vacaciones y gracias a la recomendación de una amiga cercana. La ciudad lo enamoró. “Me fascinó la arquitectura, las calles, la gente. Es muy distinta a mi ciudad y a mi país”, reflexiona.

El maestro de Bel Canto recibe a EXPRESIONES en un café de la Plaza San Francisco. Ahí, con la mirada puesta en el pintoresco paisaje del Centro Histórico, sonríe. “A las seis de la tarde, que todo está cerrado y el centro se vacía, solo quedan los mendigos y yo, caminando”, asegura risueño.

“Nunca tuve la intención de quedarme. He viajado a muchas ciudades, pero de Quito me he enamorado”, agrega. Y, sin embargo, se quedó, se instaló en el centro, y empezó a hacer amigos. Fue así, con ayuda del músico Andrés Torres, que dictó una clase magistral en la Fundación Zaldumbide, y eventualmente contó con varios alumnos.

Así se fundó La Mala Compañía, un elenco de tenores y sopranos que promueven la ópera en la capital. No obstante, la agrupación se aleja del formato tradicional del canto lírico, ofreciendo eventos e intervenciones que cautivan y sorprenden a la audiencia.

Primero vinieron los “flashmobs”, intervenciones en espacios poco convencionales donde el maestro y sus estudiantes se levantaban entre el público o los transeúntes y empezaban a cantar. “Es muy divertido, y eso es lo que buscamos. Que sea una sorpresa para todos, y que se aleje de esa imagen seria y formal que las personas tienen de la ópera”, dice.

Una escena de la ópera. Cortesía

La agrupación ensaya todos los días, otro eje diferenciador con las realidades del canto lírico en el país. Para Pucci, no obstante, esta característica es vital tanto en la preparación de sus estudiantes como en la imagen que buscar transmitir a la ciudadanía. “Queremos mantener una programación continua y estable. Que las personas nos busquen y sepan que siempre nos podrán ver”, señala.

Desde hace un año, que empezaron a presentarse, La Mala Compañía ha ofrecido una novedosa serie de conciertos en teatros de la urbe como la Casa de la Música y el Teatro San Gabriel. Sin embargo, una de sus actividades más curiosas se llevó a cabo recientemente en el Centro de Arte Contemporáneo, cuando protagonizaron 'La noche macabra'.

Ahí, en una serie de escenarios, los integrantes de la agrupación dieron vida a algunas de las leyendas que rodean el espacio cultural, que durante siglos funcionó como hospital y como cuartel militar.

“En esta época de internet y redes sociales, el público no quiere solo quedarse sentado observando, quiere participar. La directiva del CAC entendió muy bien nuestro concepto y logramos integrar a la audiencia de una manera divertida y distintas”, dice Pucci.

La velada fue tan exitosa que se repetirá a mediados de octubre tras reiterados pedidos del público. “Estamos emocionados”, indica el músico.

Una mirada hacia el futuro

A futuro, además de los eventos que ofrecen, a Pucci le gustaría contar con un espacio propio para la agrupación, en la cual mantener una oferta semanal constante. “Hay muchas óperas o música que se pueden hacer y que no son tan conocidas. La idea es exponer a las personas a propuestas novedosas, no a lo mismo que han visto siempre”, dice.

También le gustaría llevar a La Mala Compañía a otras ciudades, entre ellas Guayaquil, Loja y Cuenca.

Paco Godoy. Cortesía

Pasillos, tangos y más en un recital

Arias emblemáticas de la música lírica universal y populares temas ecuatorianos se unirán en el recital ‘Ópera y pasillos’, que se llevará a cabo a las 20:00 en el Auditorio de Las Cámaras del edificio de la Cámara de Comercio de Quito a las 20:00.

En este, La Mala Compañía y el maestro Paco Godoy deleitarán al público con su talento. Godoy es pianista, acordeonista, compositor y arreglista que conjuga su amor por la música y recoge la experiencia de cinco generaciones de músicos y compositores del Ecuador.

El músico es conocido por recuperar la memoria musical del país y por musicalizar afamados poemas de Medardo Ángel Silva, Juan Bautista Aguirre y más.

Pasillos y más en este espectáculo. Cortesía

En el concierto se interpretarán temas como 'Oh sole mío', 'La Barcarola', 'Nessun Dorma', 'La donna e mobile', 'Granada' y 'Júrame', entre otras melodías. El costo de ingreso es de $ 20.

