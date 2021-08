Mafer Vargas: “Rompo el círculo de violencia machista”

La modelo Mafer Vargas ha usado sus redes sociales como su principal fuente de ingreso. Sus emprendimientos se mueven por estos medios y ha logrado llegar a un gran público (881 mil seguidores en Instagram y 280 mil en TikTok).

En esta interacción diaria, tanto con fans masculinos que la siguen por sus sensuales fotografías como también con muchas mujeres que ven en ella a una emprendedora, ha descubierto y conocido historias impactantes que la motivaron a crear una campaña para cuidar a las mujeres que han sufrido violencia de género. Renóvate mujer es el nombre de este proyecto, que tiene menos de un mes de planeación y ya cuenta con más de dos mil inscritas. Las personas que están registradas accederán a talleres de PNL, ventas, marketing, contabilidad, belleza y charlas de psicología.

Iniciar con esto tiene un trasfondo muy personal para Mafer, quien comenta que desde pequeña se sintió con la fuerza para defender a su madre y hermana de la violencia machista que las aquejó. Además, ella es recordada en la farándula por el caso en el que una expareja incendió su vehículo. “La campaña nació porque desde hace mucho tiempo vengo recibiendo mensajes de mujeres que han sido víctimas de la violencia. Siempre he tenido las ganas de estar frente a las mujeres motivándolas a cambiar. Quiero decirles que soy Mafer, que también viví un trago amargo de varias agresiones. Aparte soy diariamente víctima de bullying en redes sociales y quiero decirles que yo pude salir de ahí. Ser independiente es lo más amo”.

La rubia asegura que ha escuchado testimonios muy fuertes de las víctimas. Incluso ha visto fotos de mujeres encadenadas. Esta cercanía con sus seguidoras lastimosamente no ha podido saltar a la justicia, por ser temas muy delicados, pero siempre intenta ayudarlas. “Les digo para llamar a la policía, pero sienten que las pueden matar. También hay personas de diferentes clases sociales”.

Dejar la vergüenza a un lado y continuar la vida por ellas mismas es el principal mensaje que quiere transmitir a quienes participen de los talleres.

Su entorno de violencia lo rompe con este proyecto en unión de la Fundación Renova. “Mi mamá pensaba que ‘aunque pegue y mate, marido es’. Siempre estuve en contra de eso. Mi papá fue muy agresivo con ella, pese a que tenía recursos económicos; él era concejal de Simón Bolívar. Yo descubrí que era fuerte cuando pasé el ataque de mi rostro por defender a mi hermana. Yo no me voy a dejar doblegar”.

Mafer asegura que ha aprendido a desprenderse de la violencia, para que sea el diálogo lo que la motive, aunque también tiene sus momentos para explotar.

Ahora cuando el debate nacional gira en torno a los comentarios de Andrés Pellacini sobre la vestimenta femenina y la violencia sexual, Mafer tiene una posición muy firme. “Él tiene un pensamiento chapado a la antigua y no es la primera vez que se expresa así. No se pone en el lugar de las mujeres y es lamentable que una persona conocida tome un programa para hablar sin mesura y sin respeto. Él no sabe sobre las libertades de las mujeres y cómo viven en Afganistán”.

Primera imagen de la campaña Renóvate Mujer Cortesía

Aunque no se considera feminista, siempre aboga por la igualdad de oportunidades entre géneros. Al ser una modelo que presenta contenido erótico en Onlyfans, sabe que se juzga diferente a las chicas que a los hombres. “Por mi desnudez y mi forma de vestir no soy menos y no debo recibir insultos. No soy un objeto. Esto lo hago porque amo mi cuerpo y me siento bien siendo sensual. Onlyfans no obliga a nadie y es para cualquier tipo de cuerpo”, argumenta Vargas, quien por el momento tiene 100 suscriptores, que pagan un costo mensual de $ 30.

Con varios emprendimientos, como su peluquería, el resto-bar que está por abrir y su grupo de trabajo de ayuda benéfica de los jueves, ha conseguido aprender a ser resiliente y superar todos los obstáculos.