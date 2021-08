Juan Carlos Román: "Las malas vibras se sienten aunque seas buen actor"

Juan Carlos Román, de 41 años, tiene la mitad de su vida en la televisión. La etiqueta de ‘actor juvenil’ es parte de sus inicios y con su nueva producción para la pantalla chica va tras la de nuevo galán de telenovelas.

Ni las canas ni ningún signo de edad lo atemorizan. Son símbolos de experiencia y la puerta para interpretar un nuevo tipo de papeles. Ese es el reto que ahora tiene en Casi cuarentonas, producción de Rompekbezas para TC Televisión.

Andrés Domínguez es su personaje, pareja de Tania Santos (Carolina Piechestein), con quien, a lo largo de la historia, hará un viaje de reafirmación y aceptación sexual.

Las jornadas de grabación son pesadas. Una fuente del equipo de producción ya había indicado a EXPRESIONES que Juan Carlos es uno de los actores con menos tiempo libre. Y él lo confirmó.

“Fue una sorpresa para mí ser uno de los que más escenas tienen. No me lo habían dicho. Sabía que era el esposo de la protagonista. No me quejo, ojo. Tengo muchísimo que aprovechar y que darle a este personaje”. De los 90 capítulos que tienen programados, ya van casi por la mitad.

Las largas jornadas de grabación lo divierten y asegura que todo el equipo siempre tiene la mejor actitud para que sean una buena experiencia. “Las vibras se sienten. Así seas el mejor actor, si tienes malas vibras las vas a contagiar. No puedes amagar con estas cosas delante de cámaras. No te puedo nombrar ni un solo gran actor que pueda disimularlo. Si le provocas tu mala energía, incluso a la gente de producción, lo que sale en pantalla se va a notar”.

Lo que sí acepta es que si no tiene aire acondicionado o un ventilador, la cosa se puede tornar un problema para él. El calor lo mata. Por eso siempre está cerca del acondicionador de aire entre corte y corte. “El Chino Moreira me mostró un truco, ahora uso Menticol” (risas).

En esta telenovela comparte también con Érika Vélez, Marcela Ruete, Diego Spotorno y Diego Chiang; con guion de José Rengifo y la dirección escénica de Ruth Coello, Luis Guillermo Ushca y David Flor. El estreno será a finales de agosto.

Diego Spotorno: "Sabía que iba a volver" Leer más

Influencer no, creador de contenido sí

Las redes sociales son un nuevo camino para Juan Carlos. Usarlas como vitrina para su faceta actoral fue algo que le enseñó Efraín Ruales. Con él grabó su primer sketch y también lo editaron juntos. Ahora ya tiene 161 mil seguidores en Instagram y en TikTok va por los 497 mil. Las marcas se han sumado a sus bromas y eso lo ha hecho rentable. También destaca la amistad que ha creado con varios personajes locales. #LoQueEscondeLaPlaya es una novela parodia junto a Víctor Aráuz, el Chino Moreira, Gerson Quinde, Jorge Campozano, Scarlett Córdova y Gigi Mieles.

No usa las plataformas digitales para contar su vida privada. De ella, sus fans conocen poco. Pero seguirá creando contenido propio. Por ahora ensaya para una obra de teatro y sigue haciendo música con Emotion Band.

¿Reencuentro de Sin Límites?

En el año 2000 se estrenó la teleserie Sin límites en Ecuavisa. La historia colegial tenía entre sus protagonistas a muchos talentos por ese entonces nuevos, que hoy son personas muy reconocidas de la televisión local. Éricka Vélez, Carlos Luis Andrade, María Teresa Guerrero, Jennifer Graham, Jaime Arellano y Paola Roldán eran sus protagonistas. “Fue un semillero de estrellas nacionales. Es un lujo haber arrancado con ellos. No hemos pensado en hacer un reencuentro para el público, pero me habría encantando hacer Sin límites 2. El elenco está aquí, menos la Flaca Guerrero, pero viene cada fin de semana como si fuera Salinas (risas). Sería increíble actuar juntos nuevamente. A ver si Catrina Tala puede hacerlo posible (risas). Todos tenemos una gran amistad”.

Carolina Jaume: "Gracias Allan por haber protagonizado este capítulo de mi vida" Leer más

El actor y Érika han actuado juntos en varias ocasiones. Mis primas, otra serie de TC Televisión, es una ‘precuela’ de Casi cuarentonas. “No siguen ni la misma línea ni historia, pero igual son tres protagonistas, en un formato similar pero muy actual. Se ha tratado de darle un enfoque nuevo a la producción nacional en la parte cómica. Pero no es a lo que estamos acostumbrados, sea por el cliché o lo caricaturesco de los personajes. Estamos arriesgándonos por un proyecto que tiene un enfoque social muy aterrizado y a veces no se habla de ello respecto a los sentimientos y aspectos de la vida”.