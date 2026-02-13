Mafer Ríos a Aquiles Álvarez: “Yo estoy libre por la calle, ¿él dónde está?”

Mafer Ríos cuestionó a Aquiles Álvarez al señalar que la ciudad no pertenece a las autoridades, sino que son administradores.

La actriz y cantante María Fernanda Ríos ha decidido poner punto final al ruidoso intercambio de indirectas y confrontaciones que mantuvo durante casi un mes con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Lo que inició como una sátira digital en Instagram escaló rápidamente a un debate público sobre la gestión municipal, la libertad de expresión ciudadana y los límites del respeto entre autoridades y figuras públicas.

En declaraciones exclusivas para EXTRA, Ríos adoptó una postura firme, reivindicando su derecho a la fiscalización desde el humor y la cotidianidad. Para la artista, el conflicto trasciende lo personal y toca una fibra sensible de la democracia local: el rol de los mandatarios frente a sus electores.

El rol del administrador frente al ciudadano

“Yo protesto como ciudadana guayaquileña. Tengo todo el derecho, porque no podemos permitir que un gobernante crea que es dueño de una ciudad”, sostuvo Ríos con vehemencia. La actriz enfatizó que la naturaleza del cargo público es temporal y de servicio, desmitificando la figura de poder absoluto que a veces rodea a la alcaldía.

Ríos fue enfática al recordar que los funcionarios son elegidos para trabajar y que sus salarios provienen del erario público. “La ciudad es de todos. A ellos los hemos elegido para que trabajen para nosotros. Simplemente son administradores y deben respetarnos”, sentenció, marcando una línea clara entre la administración del bien común y el sentido de propiedad sobre la urbe.

El origen del conflicto: Del humor a la acusación

La génesis de esta disputa se sitúa el pasado 27 de enero. En un video que se volvió viral, Ríos utilizó el juego “Chantón chantón” para lanzar críticas directas a la gestión de Álvarez. Con una mezcla de audacia y sarcasmo, calificó de "ninguna" la obra pública actual y vinculó conceptos como "combustible" y "grillete" a la administración, alusiones que fueron recibidas como ataques frontales por el burgomaestre.

La reacción de Álvarez no se hizo esperar, escalando la tensión con acusaciones sobre supuestos cobros por asesorías en campaña y epítetos que encendieron las alarmas en redes sociales. El intercambio culminó con el alcalde llamándola “muñequita… de la mafia”, una frase que Ríos respondió exigiendo resultados en lugar de ataques personales.

Una respuesta a las alusiones personales

Pese a la virulencia de los mensajes recibidos, Ríos asegura sentirse tranquila y respaldada por su integridad. Al ser consultada sobre el irrespeto y los calificativos usados por el alcalde de Guayaquil, la actriz apeló a una justicia que va más allá de los juzgados, sugiriendo una diferencia moral entre su situación actual y la del alcalde.

“Él no me respetó, pero Dios siempre protege a sus hijos. Yo estoy libre por la calle; ¿él dónde está?”, cuestionó la actriz, haciendo una clara referencia a los procesos y cuestionamientos que rodean la figura del burgomaestre. Con un tono que mezcla convicción y misticismo, Ríos dio por zanjado el tema, dejando que sea la ciudadanía —y el tiempo— quienes juzguen el desempeño de cada uno.

