Madonna y Elton John se reconcilian y planean una colaboración

Dicen que la edad trae sabiduría. Al menos, eso han demostrado los cantantes Madonna (66) y Elton John (78), quienes han dado un giro total a su relación. Después de dos décadas de enfrentamientos, críticas, indirectas y posturas opuestas, han decidido poner fin a su enemistad.

Eso, al menos, es lo que reflejan en sus cuentas de Instagram. Madonna escribió para sus casi 20 millones de seguidores: “¡Finalmente, enterramos el hacha!”, mensaje acompañado por una imagen en la que aparecen abrazados y tomados de la mano.

Saturday Night Live hizo el milagro

Este nuevo capítulo comenzó tras bambalinas del programa Saturday Night Live, transmitido por la cadena estadounidense NBC. El 5 de abril, Elton John asistió para interpretar junto a Brandie Carlile su icónico tema Rocket Man. Y ahí se produjo el reencuentro.

Un día después, el 6 de abril, Madonna compartió con sus seguidores lo que ocurrió detrás del escenario. “Fui a ver a Elton John actuar en SNL este fin de semana. Recordé cuando estaba en el instituto y me escabullí de casa una noche para verlo en vivo en Detroit. Fue una presentación inolvidable que me ayudó a entender el poder transformador de la música”, se lee en la publicación. En solo 20 horas, la imagen acumuló más de 355 mil ‘likes’.

La reina del pop también rememoró cómo verlo en el escenario cuando estaba en la secundaria “cambió el curso de mi vida”. Según explicó, siempre se sintió algo fuera de lugar durante su adolescencia. “Verlo en el escenario me ayudó a comprender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado... De hecho, era esencial”.

Madonna y Elton John, como perros y gatos

La relación entre Madonna y Elton John no siempre fue tensa. De hecho, compartieron escenarios y galas con una complicidad evidente... hasta 2002.

Ese año, Elton John criticó duramente Die another day, la canción que Madonna compuso e interpretó para la película del mismo nombre (Muere otro día, 2002), de la saga James Bond. No solo la calificó como “la peor melodía de Bond de la historia”, sino que además opinó que debía haberse elegido a otra artista.

Dos años después, volvió a la carga al criticar la nominación de Madonna a Mejor Actuación en Directo en los premios Q. “¿Desde cuándo el playback es en vivo? Cualquiera que haga playback sobre un escenario cuando el público paga 75 libras por verlo debería ser fusilado”, dijo en ese entonces. Un representante de la cantante desmintió las acusaciones.

Aunque luego Elton John ofreció disculpas en privado, estas no bastaron. En 2011 retomó el tema: “En vivo significa en vivo. No quise herirla, y después me disculpé. Creo que ella les abrió el camino a todos, pero tengo razón”, expresó a la revista Rolling Stone.

Pese a todo, el tiempo pareció suavizar las tensiones. En 2023, Elton John y su fundación contra el sida agradecieron públicamente a Madonna por una actuación en homenaje a las víctimas de la enfermedad. “Gracias Madonna por tu apoyo y compasión, y por generar conciencia importante sobre la misión para terminar con el sida”, expresaron en un comunicado.

Madonna cierra viejos conflictos en su post de Instagram

Ya con las aguas más tranquilas, Madonna decidió explicar su versión de los hechos en la publicación de la reconciliación. “A lo largo de las décadas, me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía”, confesó.

Luego, contó qué la motivó a ir al programa. Al enterarse de que Elton John asistiría como invitado, decidió buscar un acercamiento. “Cuando lo vi, lo primero que dijo fue: ‘Perdóname’. Y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En minutos, estábamos abrazados. Me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar”.

Elton John también hizo su parte. “Gracias por venir a verme. Y gracias por perdonarme por mi bocaza. No estoy orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de mujeres triunfe y sea fiel a sí misma. También fuiste una de las primeras personas en alzar la voz contra el sida en los años ochenta, llevando amor y compasión a quienes más lo necesitaban. Estoy agradecido de que podamos avanzar”.

Y agregó: “Al unirnos, tengo la esperanza de que podamos lograr grandes cosas por quienes realmente necesitan apoyo. ¡Y divertirnos mucho en el proceso!”. Todo apunta a que, con las posturas finalmente conciliadas, la colaboración está cada vez más cerca.

