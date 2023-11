Luisito comunica no llegó a Ecuador

Luisito Comunica, el influencer más grande de habla hispana, no llegó a Ecuador según lo previsto. La presencia del mexicano fue anunciada con el motivo del aniversario de la Independencia de Cuenca, pero el evento fue cancelado.

TE PUEDE INTERESAR: Cuenca: denuncian presuntas irregularidades en la contratación de Luisito Comunica

Blanko y los mensajes de Instagram que le cambiaron la vida Leer más

Los fanáticos de Luisito estuvieron escribiéndole a través de su cuenta de Instagram preguntando porque no se encontraba viajando hacia Ecuador, a lo que él respondió por medio de una historia en la misma red social que "la verdad es que no supe que pasó. A mí me habían contratado para ir a un evento y la mera hora cancelaron, de un día para otro".

El influencer se disculpó por no poder presentarse y añadió que tendrá que organizar un viaje a Ecuador por su cuenta para grabar contenido.

Por otro lado la empresa que estaba encargada de traer al 'Rey Palomo' como también se le conoce, publicó un comunicado en donde notificó que el evento Impacta Influencer se aplazará debido a que se lo realizará en un lugar más grande.

Joyk: “Me identifico con lo urbano, pero soy versátil” Leer más

Añadieron que el concurso de generadores de contenido sigue según lo planeado y que durante las próximas semanas serán anunciadas las nuevas fechas del evento, así como también a los 20 finalistas y los pasos que deberán seguir.

Las entradas compradas se devolverán o podrán ser usadas en la nueva fecha, finaliza el comunicado.

El Impacta Influencer es un evento en donde varios creadores de contenido impartirán una master class digital. Entre los principales talentos del evento se encuentran La granja del Borrego y Luisito Comunica.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!