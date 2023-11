Joyk: “Me identifico con lo urbano, pero soy versátil”

Eduardo Olvera García (27), conocido como Joyk, nació en Milagro, pero se crió en Cuenca. Su nuevo sencillo se llama 'Coordenadas' y su fuerte como artista es el género urbano.

No solo canta el tema, además lo compuso. Gira en torno a una ruptura amorosa, en donde los involucrados tratan de reencontrarse. Surgió mientras se encontraba en su carro, pero no habla de una experiencia personal.

Durante su visita a Guayaquil contó que la canción fue grabada en Nueva Jersey, Estados Unidos. El video está disponible en las plataformas digitales.

A los 20 años, Joyk se metió en un estudio en Cuenca. “El dinero no me alcanzaba para grabar mis producciones musicales. Por ello me fui al país del norte para empezar desde cero”, dice orgulloso.

Su primer sencillo se titula 'Vive la vida', luego vinieron 'Miénteme', 'Contigo es diferente' y 'Báilame ahora', con los que ha trabajado con productores ecuatorianos, de Colombia y de República Dominicana.

Siempre se sintió identificado con lo urbano, “pero soy versátil y ahora trabajo con diez músicos en Cartagena en un proyecto de salsa. Viajaré el próximo año a Colombia, si Dios quiere. Ya está casi todo listo”.

Antes se irá a Nueva York para grabar el álbum 'Cree y atrévete', de música urbana. “Le puse ese nombre porque Cree y atrévete es mi frase, quise que así se llamara. Todas las canciones son nuevas y ofrecen algo diferente. 'Ecuador' es el promocional, me pertenece, pero también participa el compositor colombiano Wuanda”.

Joyk no se queda quieto y tiene previsto hacer videos con los géneros musicales y sonidos representativos de cada país. “Algo que conecte con cada ciudad o nación. Tomará su tiempo, pero lo haré”, añade.

