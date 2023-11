Justin Timberlake dejó Los Ángeles luego de la polémica que se ha creado en torno a él por las revelaciones que hizo Britney Spears en su nuevo libro de memorias, 'The Woman in Me'.

El cantante de 42 años fue visto aterrizando en Cabo San Lucas, México. Recientemente tuvo que desactivar la sección de comentarios en su cuenta de Instagram debido a la reacción de los fans de la estrella del pop.

En su publicación, Britney revela detalles de su relación de tres años con Justin Timberlake. De acuerdo con la Princesa del Pop, se practicó un aborto mientras salía con el artista, porque él no quería ser papá tan joven. Recordó que se retorcía del dolor durante el “insoportable” procedimiento y que se vio obligada a hacerlo en su propia casa por motivos de privacidad. También afirmó que Timberlake la engañó varias veces mientras estuvieron juntos.

Hasta el momento ni Justin Timberlake ni Jessica Biel, con quien se casó en octubre de 2012, se han pronunciado sobre las acusaciones, pero una fuente reveló que el cantante “no está nada contento”.

“Justin no se ha comunicado con Britney en absoluto sobre nada de esto, y no lo hará porque no hay nada que pueda decirle”.

