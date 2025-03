Luis Antonio Ruiz deja 'En Contacto': "Tengo otra enfermedad"

El presentador ecuatoriano Luis Antonio Ruiz anunció el 25 de marzo su salida del programa matutino 'En Contacto', espacio al que se unió en junio del año pasado. La decisión, según explicó, responde a varios motivos que le obligan a dar un paso al costado. Durante su despedida, expresó su gratitud hacia el público y sus compañeros de trabajo, a quienes considera una familia.

En un emotivo mensaje, Ruiz compartió detalles sobre su situación actual: "Mis circunstancias, lamentablemente, vuelven a ser las mismas que hace seis años. En aquel entonces, agradecí al público y me retiré porque debía enfrentar una enfermedad que casi me cuesta la vida, pero que logré superar. Ahora regreso con un nuevo desafío, ya no en el ámbito físico, sino en el espiritual y anímico, al cual debo hacer frente para poder seguir adelante".

El cáncer de Luis Antonio Ruiz

Cabe recordar que en el pasado, Ruiz fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin-Burkitt en etapa 4, una de las formas más agresivas de cáncer que afecta al sistema linfático, encargado de combatir las enfermedades en el cuerpo humano. En ese momento, se despidió de la cadena Teleamazonas para someterse a un tratamiento en España, donde logró vencer la enfermedad.

Según explicó Luis Antonio a EXPRESO en una entrevista anterior, él volvió al Hospital de Murcia, en marzo de 2024 someterse a exámenes y todo estaba bien. "Sigo limpio y entré a la última fase previo a darme el alta definitiva. De hecho, la última hospitalización que será en un año será para eso”, comentó. Cabe recordar que cuando él estuvo batallando contra el cáncer, estaba trabajando para Teleamazonas en el noticiero.

Como reconocimiento a su profesionalismo y trayectoria, el equipo de En Contacto le entregó un obsequio especial: un retrato con un collage de fotografías junto a sus compañeros, destacando su aporte en la cobertura de noticias de comunidad dentro del programa. Con esta muestra de cariño, sus colegas despidieron al comunicador, deseándole éxito en su nueva etapa de recuperación.

