James Marsden sorprende cantando 'Piano Man' en karaoke: mira el video viral

James Marsden, reconocido por sus papeles en The Notebook, 27 Dresses y como Cyclops en la saga X-Men, demostró que también tiene dotes para el canto. El actor de 51 años fue grabado en video mientras interpretaba el clásico de Billy Joel, Piano Man, en el bar de karaoke Ego’s en Austin, Texas.

Marsden no se limitó a cantar: se metió en el papel con entusiasmo, se arrodilló dramáticamente, hizo girar el micrófono y hasta fingió tocar teclas invisibles mientras gritaba: “¡Déjenme un piano!”. El momento se volvió viral en TikTok, donde el video acumula miles de ‘likes’, guardados y compartidos.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar: “¡Ojalá hubiera cantado Bennie & the Jets como en 27 Dresses!”, comentó un usuario, haciendo referencia a una de sus escenas más memorables en el cine. Otro bromeó con su personaje de Hairspray al decir: “¡Corny Collins ha vuelto a cantar!”.

El video viral de James Marsden

El mismo usuario que subió el video reveló que más tarde Marsden y su amigo también cantaron Shallow, de Bradley Cooper y Lady Gaga, pero lamentablemente su teléfono se quedó sin batería y no logró grabarlo.

Marsden frecuenta Austin

Marsden no es ajeno a la ciudad texana. En 2022 compró una casa en la zona de Commons Ford y ya en 2020 había elogiado a Austin en una entrevista con Live with Kelly and Ryan, describiéndola como “una ciudad con alma de pueblo pequeño”.

La noche de karaoke de Marsden ha sido una grata sorpresa para quienes se lo encontraron por casualidad. Un momento íntimo y divertido recuerda que las estrellas de Hollywood también disfrutan de una buena canción entre amigos.

