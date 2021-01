Luis Almeida: "Yo me arropo hasta donde la sábana alcance"

Nació en una canoa un día lluvioso sobre el río Vinces, provincia de Los Ríos, porque su mamá no alcanzó a llegar al hospital, desde entonces sus amigos y allegados le dicen “pato”.

Más allá de lo anecdótico, para Luis Almeida, candidato a asambleísta provincial por la alianza CREO-PSC, dicho suceso guarda mucho simbolismo ya que es amante de la naturaleza, la agricultura y el campo, a donde suele escaparse para llenarse de energía. Almeida se sometió a El Cuestionario de EXPRESIONES donde reveló muchos de sus secretos.

Le gusta el morocho, ¿se para en cualquier carreta a comerlo?

Es riquísimo. Primero porque es un buen alimento y segundo porque el sabor es espectacular. Pero me encantan otras cosas también, el sango de choclo con un pedacito de carne, con queso criollo hecho en el campo.

Cuando está en campaña sus cenas preferidas las hace en el suburubio o en el Guasmo, ¿siempre pide chuleta y moro?

El moro de lenteja o frejol es rico, más un pollo o carne asada. Como en todo sitio. Me gusta lo natural. Una gallina criolla con un buen caldito, papita y fideo.

Cómo es eso de que cuando la gente está cansada le aconseja tomar veneno de culebra. ¿Usted lo ingiere?

(Risas) Yo soy un investigador y en lo natural están las curaciones. Si prueba una o dos gotitas medicadas, le va a ayudar a subir las defensas, y le va a dar energía. Lo he tomado varias veces.

Hablando de culebras, me dicen que no tiene deudores, porque es buen pagador. ¿Paga todas sus deudas?

Bueno sí, trato de pagar aunque ahora es crisis. Yo me arropo hasta donde la sábana alcance. Tengo unas deudas por ahí.

La madre de los éxitos es la constancia.

Se autocalificó como guacharnaco, pero eso es una persona malvestida, es una palabra peyorativa. ¿Así se cataloga?

Soy un hombre sencillo, humilde, trabajador, fue una cuestión del momento y dio resultados. No es nada malo, no es que soy un tipo mal vestido.

Hay ropa de marca en su clóset.

¿De marca? no tanto...

He visto diputados que andan bien trajeados.

La marca es buena y mala. Hay que vestir sobriamente.

¿Guacharnaco hasta la muerte?

No, sino que hay que ser sobrio.

Desde que lo conozco vive en la Alborada, ¿no ha cambiado de casa?

Siempre en la misma casa, pero tengo una casa en Los Esteros donde viven mi mamá, mis hermanas, ahí tengo un dormitorio. Soy del sur de Guayaquil. Tengo varias casas. Una en Quito, en Balao, en Vinces, soy muy trabajador. Me levanto 5 de la mañana a hacer las coasas, llego 7 u 8 de la noche a mi casa. Duermo temprano, soy un hombre que duerme con tranquilidad.

¿Si duerme tranquilo?, por ahí en la conciencia no tiene algo sucio.

Nunca, nunca. Soy un hombre que perdona. Perdoné a alguien que me disparó.

Le asestaron dos balazos, ¿sabe quién fue?

Sí, pero eso... lo perdoné porque tenía que perdonarlo.

Tiene larga data como político, ¿cree que es hora de ir un poquito más alto, como a la Alcaldía de Guayaquil?

Amo a la ciudad que me ha dado todo, corrí riesgo cuando atentaron contra mi vida, estoy al servicio de lo que la gente me pida, me encantaría ser Alcalde de Guayaquil. Esta ciudad es la patria primera.

Morena es uno de los grandes proyectos para darle libertad a la gente de expresarse, es una radio emblemática que sirve a los ciudadanos de todo el país.

Me cuentan que de niño era buen orador.

Mi mamá dice que yo presentaba a los chicos en la escuela, de 7 a 9 años y recitaba muy bien.

No alza la voz, trata de ser conciliador, pero he visto videos en la Asamblea (Congreso), donde grita y se pone furibundo.

La lucha política era tan radical y Lucho Almeida no ha llegado más allá. Soy discursante...

Pero se ve pelea.

Como puños nunca los habrá, hay fogosidad en mi discurso que es distinto, pero nunca he dejado de comportame como debo hacerlo. A veces hay palabras fuertes, pero más allá de eso no he avanzado.

Nació en una canoa, ¿dónde quiere morir?

Donde Dios diga.

Gran maestro masón

Hace poco se develó su cuadro como el gran maestro de la Masonería.

Soy un hombre que estudia Filosofía. Aquella institución forma hombres de buenas costumbres. Si formamos con valores humanos esos hombres van a ser buenos.

Hay un anécdota que habla de una reunión masónica en Cartagena a la que llegaron el Dr. Héctor Vanegas y ud en smoking. ¿Nadie les dijo que es Costa y el calor es insoportable? El resto estaba en guayabera.

Cartagena es un balneario, nosotros teníamos el rigor de la buena vestimenta porque además nos iban a atender en un templo inmenso. Allá andaban con pantalones cortos y guayaberas, nosotros con terno bien formalitos (risas).

Qué hay de cierto que usted casó al Dr. Vanegas y él lo tuvo en la Universidad Cooperativa de Colombia donde obtuvo su doctorado.

Sí, es un reconocimiento conyugal. Pero yo tengo varios títulos. Mi grado doctoral demoraba tanto, tenía 10 años presentada la tesis en la U de Guayaquil y no surgía. Salió una opción de la U Cooperativa de Colombia y me demoré 4 años e hicimos una tesis fabulosa.

Ping Pong

¿Alcaldía o prefectura?

Me encantaría ser alcalde de Guayaquil.

¿Seco de pato o arroz con menestra?

Arroz con menestra, el pato tiene mucha grasa.

¿Los Ríos o Guayas?

Amo a Los Ríos y a Guayaquil, la patria primera, y toda su costa ecuatoriana.

¿CFP o PSC?

En CFP aprendí mucho de la constancia, el otro, es un partido que está en el raigambre popular y se ha sostenido.

¿Playa o campo?

El campo me da tranquilidad, inspiración. Suelo ir a dormir uno o dos días de campo.

Más de él...

-Nació en Vinces hace 62 años, pero vive en Guayaquil desde que era adolescente.

-Es padre de 4 hijos. Tiene 4 nietos.

-Hace 25 años fundó junto a su padre, Radio Morena.

-Dice disfrutar de lo sencillo.

-No soporta la impuntualidad.

-Es barcelonista, pero no fanático.

-La primera vez que se embriagó fue a los 17 años. Fue su tía quien le dio las copas de vino. Hace más de 15 años no prueba licor.

-Tiene 47 años en la política, señala que empezó a los 15, como presidente del colegio.

-Es catedrático, formador de oradores; especialista en criminalística; Magíster en comunicación y desarrollo.

-Ha sido concejal y cuatro veces diputado.

-Hace mucha obra social, que jamás hace pública. Se maneja por medio de fundaciones.