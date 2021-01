Marcela Holguín: 'Mi vida se resume en la palabra resiliencia'

Es un rostro conocido en la televisión ecuatoriana que incursionó con éxito en la política. Marcela Holguín aspira a ser reelecta como asambleísta para seguir cumpliendo sus metas personales. En El Cuestionario habla de los constantes giros que ha dado en su vida.

¿Cómo fue dejar Ambato, su tierra natal, para estudiar en Quito?

Viví con mis papás en Ambato hasta los 17 años. Terminé el colegio y decidí que quería estudiar periodismo, que es lo que quise hacer toda la vida. Yo sabía que quería ser periodista desde que era muy chiquitita. Bueno, sigo siendo chiquita, pero siempre supe que el periodismo era mi pasión. Les dije a mis padres que iba a Quito a vivir.

Alfredo Borrero: "La jefa en la casa es mi esposa" Leer más

¿Qué es lo que más extrañó al dejar Ambato?

El calor familiar. Nosotros somos una familia muy pequeña y éramos muy unidos. Yo solo tengo una hermana y estaban mis padres. Venir a Quito sola fue duro. Había venido muy pocas veces de paseo un fin de semana. Para mí era desconocido. Recuerdo que cuando vine a estudiar en la Universidad Central, mi papá me enseñó qué bus debía tomar y dónde me tenía que bajar. Yo contaba el número de calles para no perderme. Fue una experiencia interesante que me ayudó mucho a madurar. Aprendí a valerme por mí misma.

¿Qué es lo más loco que vio al llegar a Quito?

El movimiento. Ambato es una ciudad pausada y tranquila. Tengo que decirlo, a veces me aburría un poco porque no tienes atracciones culturales, de cine, teatro o música. En Quito hay todo eso.

¿No regresaría a vivir en Ambato?

Ya no. Extraño a mi gente, pero cada vez me separo más. Mis padres fallecieron y me queda solamente mi hermana. Cada vez tengo menos razones para ir.

¿Qué otra ciudad del país le gusta?

Cuenca me parece una ciudad fantástica. Los cuencanos son cariñosos y amables. De fuera, yo viví casi cinco años en Toronto, Canadá. Es una ciudad con una multiculturalidad inmensa. Es todo en una.

¿Cómo fue su experiencia en el periodismo?

Linda. Muy linda. Empecé haciendo prácticas en Teleamazonas. Recuerdo que para ayudar económicamente a mis padres trabajaba medio tiempo en el Club de Fotografía de la Alianza Francesa, pero cuando inicié en Teleamazonas dije que iba a ir todo el día. Renuncié pese a que las prácticas no eran pagadas.

Pero su primer trabajo fue en Ecuavisa...

Fue chistoso. Teleamazonas iba a lanzar un espacio de periodismo en la comunidad y nos dijeron que íbamos a ser reporteras. Íbamos a tener trabajo, pero supimos que estaban receptando carpetas en Ecuavisa y fuimos para allá. De ahí me llamaron para hacer prácticas de un mes y luego ver qué pasaba. Ahí tuve una gran indecisión, pero me animé y me fui. Una periodista, justo 30 días después, dejó el trabajo y me contrataron. Yo soy una persona que sigo mucho mis impulsos.

Marcela Holguín trabajo en Ecuavisa, Teleamazonas y Gamavisión. Karina Defas

Luego vinieron otros medios y de pronto dejaste tu sueño por la política. ¿Qué pasó?

Nathalie Arias: 'Mi vida no se define con una sola canción' Leer más

Una frase resume todo: en el rompecabezas de mi vida, la política era la ficha que me faltaba. Llegué a cumplir todas mis metas profesionales en el periodismo y debía enfrentar nuevos retos. Fui reportera, tuve un programa propio con mi amiga del alma Gisella Bayona, hice entrevistas, fui presentadora e hice entrevistas políticas, que era mi meta. En ese momento, cuando me cuestionaba a dónde voy, me proponen hacer política. Luego de una entrevista en GamaTV, me plantearon si quería ser candidata a la Asamblea y dije que sí, que conversemos.

¿Qué dijeron Gisella Bayona y otros colegas periodistas?

“¡Estás loca!”. Yo les dije que esa era la decisión que había tomado e incluso mis hijos me preguntaron y hasta ahora me dicen si voy a regresar al periodismo. Ya no. Ya di el gran salto y soy una persona abiertamente vinculada a una posición ideológica, no puedo regresar a hacer periodismo porque no sería ético.

Y si la reelección no llega, ¿cuál es el plan B?

Seguir haciendo de mi vida lo que he hecho hasta ahora. Seguir luchando, queriendo y haciendo las cosas con pasión. La gente me pregunta qué voy a hacer si no gano y les digo que yo voy a ganar.

Cuéntanos la historia detrás de su tatuaje en el brazo.

Mi hija Emilia y yo siempre quisimos hacernos un tatuaje. Lo hicimos en un momento difícil para todos, no solo para mi familia sino para todo el mundo. Nos enfrentamos a una pandemia. Además, la historia de mi vida se resume en una palabra: resiliencia. Todos enfrentamos situaciones difíciles, pero la diferencia es cómo salimos de ese hueco. He pasado situaciones difíciles, como la pérdida de mi madre, que nos marcó, perder a un padre que murió de amor. También pasar por un divorcio con mis hijos pequeños. En la política tuve que enfrentar un juicio penal por supuesta instigación.

Marcela Holguín busca la reelección en la Asamblea Nacional. Karina Defas

Ping-Pong

Wilma Andrade: 'En mis fiestas nunca puede faltar la guitarra' Leer más

Periodismo: Pasión.

Mascotas: Responsabilidad.

Asamblea: Mi vida, ahora.

Televisión: Etapa hermosa.

Radio: Libertad.

Verde: Traición.

Naranja: Esperanza.

Ambato: Niñez.

Quito: Mi futuro.

Rafael Correa: Líder.

Andrés Arauz: Nuevo líder.