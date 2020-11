Alfredo Borrero: "La jefa en la casa es mi esposa"

El protagonista de la entrevista era el candidato a la Vicepresidencia de la República por el movimiento CREO, Alfredo Borrero.

Sin embargo, a los pocos minutos de entrar a su departamento, quedó claro que la estrella sería Chiqui, su mascota de cinco años. Una perrita french poodle que lo acompañó acostada en su regazo y que también estuvo presente en las fotografías.

“Se coló y no se va a ir”, sentenció el entrevistado. Y así fue. Nunca ladró ni se incomodó. Estuvo relajada mientras el doctor neurocirujano que acompaña a Guillermo Lasso en su carrera presidencial conversa con EXPRESIONES sobre sus gustos y disgustos en esta nueva etapa de su vida.

Usted y yo estamos casados y sabemos el peso de la opinión de la pareja. ¿Qué dijo Lucía Pazmiño (expresentadora de televisión) cuando le dijo que sería candidato? ¿Le pidió permiso antes?

La jefa de mi casa es Lucía. Ella estuvo a mi lado cuando me hicieron la propuesta y fue la que más me incentivó. Ella me apoyó 100 % desde el inicio y me está apoyando en cada recorrido.

¿Qué actividades comparten?

Compartimos todo. Especialmente los momentos de la cocina. Ella es una excelente cocinera y yo aprendo y voy haciendo mis cosas como un buen alumno.

Se declara buen alumno de las dotes culinarias de su esposa. Karina Defas // EXPRESO

¿Qué es lo que mejor les queda?

Lucía prepara un excelente espagueti. Hace prácticamente todo lo que quiera. Por mi parte, lo mejor que sé preparar es el mote pillo cuencano (risas). La coctelería y los vinos me encantan.

Además de la cocina, ¿qué más le enseña Lucía?

De Lucía he aprendido ese carácter único. Siempre saca un resultado positivo de las cosas. Siempre está alegre, desde que se despierta hasta que termina el día. Siempre deja pasar lo negativo.

En su vida profesional, ¿qué ha sido más difícil que los recorridos de candidato?

La profesión mía es supercompleja, larga y difícil. Uno está enfrentado al cerebro, nada más y nada menos. Es una estructura que no tiene letreros y uno pasa horas con la precisión de un relojero para operar. Doce, catorce horas en quirófano y no siempre se cumple lo que se le ofreció al paciente. Uno tiene que poner pasión y entrega por respetar al ser humano.

Alfredo Borrero dice que, por sobre todas las cosas, pone el respeto al ser humano. Karina Defas // EXPRESO

Si estuviera en sus manos atender médicamente a sus contrincantes electorales, ¿lo haría?

Pero desde luego. Los médicos no podemos ver ideología. Con el mismo cariño y con la misma dedicación lo haría con cualquiera de ellos porque son seres humanos con sentimientos.

¿Pese a lo que digan de usted y de su binomio?

Pese a que me insulten, a que se burlen o me traten mal. Eso no me preocupa, uno tiene que salvar a la persona.

¿Qué le diría al Alfredo Borrero de hace 20 años?

Alfredo, estás cumpliendo y sigue haciéndolo. Los sueños que tenías se cumplirán. Mantén esa honestidad y compromiso.

El mejor consejo me lo dio mi padre. Él no quería que yo sea médico, pero cuando le demostré que era lo que quería me dijo: ‘Haz siempre lo que tú decidas hacer’. Él falleció antes de que yo me gradúe.

Si pudiera escoger música para poner durante una operación, ¿cuál sería?

Me encanta la música pero en el quirófano los sentidos están concentrados en otra situación. A veces pongo música que no empata con la actividad, porque me gusta la bachata. Me encanta oír a Juan Luis Guerra o a Carlos Vives. Soy su fan.

¿Cuál es su rutina diaria?

Hago ‘trail running’ cada mañana con la Chiqui. Además tenemos una pasión con Lucía por ver series de televisión. También leo todo el tiempo, soy un lector empedernido.

¿Qué está leyendo actualmente?

Estoy releyendo 'El arte de la guerra' y 'El príncipe', este último de Nicolás Maquiavelo. También estoy leyendo un libro hermoso que se llama 'Un caballero en Moscú' (de Amor Towles). Me lo recomendó una amiga y es una historia muy interesante.

De espectador a actor activo

¿Qué lo motivó a meterse en la política a los 65 años? ¿Cómo le llegó el bichito?

Considero que la política y la medicina tienen un tronco común, que es el servicio. No me interesa llegar al poder por ejercer poder, sino para repartir beneficios y salud. Este bichito entró porque en un momento dado debemos dejar de ser espectadores para ser actores.

Admite que él y Guillermo Lasso, con quien forma binomio, se conocen hace mucho tiempo. Califica eso como una gran ventaja. Karina Defas // EXPRESO

¿Cuál es su relación con Guillermo Lasso?

Tengo el gusto de conocer a Guillermo desde hace diez años. Él me invitó a Guayaquil para ser parte de un conversatorio de salud y asistí cuando era director del Hospital Metropolitano. Desde ahí nos unió una amistad de causas comunes y sociales. Luego participé en la mesa de trabajo de su campaña anterior. Nuestra identidad se forjó sin duda en la pandemia. Él me llamó por la situación que estuvimos viviendo y trabajamos juntos en la Fundación Salvar Vidas. En la época del caos evidencia su sentido social y calidad humana.

¿Guillermo Lasso se equivocó en las anteriores elecciones de binomio?

Soy muy respetuoso de las personas y no me gusta hablar detrás. Ahora buscó una persona que conoce, eso es importante porque en Ecuador la mayoría de binomios están pegados con babas. Se conocen horas antes, nosotros nos conocemos y nos respetamos.

