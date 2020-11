Patricio Donoso: "Soy un hombre divertido que sabe lo que es tristeza"

Brazo duro del Legislativo, para las leyes y para el voley, familiar de alcaldes de Quito y quizás un galán... El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, se atrevió a responder -sin recelo- a El Cuestionario de EXPRESIONES.

Quienes lo conocen aseguran que es un hombre divertido, como dice la canción…

Pienso que tienen toda la razón. Soy un hombre divertido.

¿Y sabe lo que es tristezas?

Sí, sin duda. La muerte de mi padre y luego la de mi madre me ocasionaron una tristeza incomparable.

Si pudiera ser una esencia, ¿cuál sería?

La de un café sin azúcar, rico y caliente (…) porque la verdadera esencia del café está ahí…

¿Quién elige los trajes que usa Patricio Donoso?

Yo. Una chompa como esta (la que lleva puesto), por ejemplo, del mejor equipo de América, Liga Deportiva Universitario. Y en el diario vivir: chompa y uniforme deportivo.

Me saca de quicio la falta de humildad. En la vida hay que ser humilde y quien no lo es no merece vivir bien.

Si fuera un color, ¿cuál sería?

Café. Patito, patito, color de café, tu pata yo vi muy cerca de aquí… Yo soy Pato. Patricio Donoso.

¿Es ‘bandido’? Nos contaron que en el colegio tuvo cerca de 22 enamoradas…

Bájele tres números (risas). No hay nada más simpático y elegante que una mujer.

¿Su esposa sabe?

Sí, claro.

¿Hogareño o mandarina de cáscara gruesa?

Hogareño.

¿Sabe cocinar o se le quema el agua?

Se me quema.

Su plato preferido es el arroz…

Arroz con todo. Un churrasco. Arroz, aunque no haya Dios, dice el viejo dicho.

¿Con quién de la política se comería un platito de arroz?

Con Ricardo Noboa Bejarano, mi amigo.

¿Si pudiera volver al pasado qué cambiaría?

En cuanto a la política cambiaría la torpeza de andar botando presidentes (…) porque cada caída de un presidente es un retroceso de lustros en la economía nacional, sobre todo en la economía de la gente pobre.

¿Una frase?

La gratitud es el sentimiento más noble del ser humano. Esa frase me dijo mi padre, y nada más justo que repetirla para que la gente aprecie (…) hay que ser gratos con todos, hay que ser gratos con la gente pobre.

A propósito de la Asamblea

En las elecciones de 2013 fue elegido asambleísta nacional por el recién fundado Movimiento CREO. Gustavo Guamán // EXPRESO

¿Qué se siente llevar sobre los hombros el peso del Legislativo?

La responsabilidad de hacerle quedar bien al primer poder del Estado. De hacer quedar bien a mis compañeros, aquellos colegas legisladores que también han hecho un gran esfuerzo para recibir el apoyo popular.

Además de la Asamblea, ¿algún ministerio sería su próximo curul?

Podría ser, siempre y cuando así lo decida el presidente Guillermo Lasso (las elecciones son en 2021).

¿Qué le cambiaría a la Asamblea?

La forma de elección de los asambleístas, debería ser mucho más estricta. Y también le cambiaría el hecho de que una sola persona, en cada proyecto de ley, se convierta en el dueño de la ley. Le llaman ponente, pero en el fondo se convierte en el dueño de algo que no debería ser de su propiedad.

Hay colegas que piensan que el pleno es una tragicomedia…

Están equivocados. El pleno, cuando se ejerce con responsabilidad, es la oportunidad idónea y quizás única que le ofrece la vida a un ciudadano de poder servir generando buenas leyes… Yo mismo, y lo digo con humildad, he logrado que algunas leyes sean aceptadas tanto por mis colegas legisladores y por el Ejecutivo.

En la piel de un alcalde

Además de político, Patricio Donoso es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador. Gustavo Guamán // EXPRESO

Familiar de alcaldes de Quito, ¿querría en un futuro llegar al Municipio?

Me encantaría seguir la línea no solo de mi tío Pepito (José Chiriboga Villagómez, exalcalde de la capital)... sino que me gustaría hacer las obras que él hizo. A él le llamaban Pepe Parches porque parchó la ciudad, hizo el estadio Olímpico Atahualpa, el coliseo Julio César Hidalgo… también emular lo que hacían otros dos tíos alcaldes, Jorge Vallarino Donoso y Jorge Donoso Vaquero,

¿Qué haría para mejorar la ciudad?

El tema tránsito es clave. Es el problema de todos. He conversado con muchos alcaldes de Quito, con Sixto Durán Ballén, Álvaro Pérez, Roque Sevilla, inclusive con Jamil Mahuad. Los alcaldes de Quito tienen el serio problema de solucionar el tráfico en la capital, porque Quito es una ciudad longitudinal, apretada, de forma tal que cruzar Quito transversalmente siempre será un problema. Longitudinalmente espero que el Metro de Quito ayude muchísimo.

¿Y usted anda en bus?

Sí, por supuesto.

¿Va desde su casa, en Sangolquí, a la Asamblea?

Ahora no, porque hay que cuidarse a la pandemia (risas).

Hablando de deportes

Amante del voley, dice que aceptaría un partido con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Gustavo Guamán // EXPRESO

Seleccionado de voley, ¿desde cuándo le apasiona este deporte?

Cuando tenía 11 años, tuve un extraordinario entrenador de voley, Hugo Freire Román. A los 17 ya era capitán de mi equipo del colegio; a los 19, de Liga Deportiva Universitaria en la Universidad Central; un año más tarde, de la selección de Pichincha, y jugué los campeonatos interprovinciales. Finalmente, con la ayuda de Dios, fui capitán de la selección de Ecuador de voley internacional. (…) Sigo jugando voley, por si acaso. Fui el mejor ganchador del Ecuador, lo digo con humildad, pero con orgullo.

En el voley dicen que hay izquierda, derecha o maracas, ¿de cuál es usted?

Derecha, sin duda, esta mano es la que gaucha.

¿Se pegaría un partido con el alcalde Jorge Yunda?

Sí, claro. En alguna ocasión dijo que me iba a invitar cuando él era colega mío, legislador.

Hincha de la Liga, ¿qué tan bueno es para el fútbol?

Jugué en todos los equipos de mi colegio y luego en la Universidad Central.

Si el pleno fuera un partido de fútbol, ¿a quién le gustaría meterle un gol?

(Risas) Seguramente a la Comisión de Fiscalización.

Ping-Pong

Un olor: El café.

Un sabor: El arroz.

¿Guillermo Lasso o Alfredo Borrero? Guillermo Lasso como presidente, Alfredo como vicepresidente.

¿Voley o Legislativo? Voley.

¿César Litardo o Lenín Moreno? Empates.

¿Congreso o Asamblea? Congreso de la República.

¿Norte o sur? Norte.

¿Trole o ecovía? Trole.

Familia: Mi vida.

Presidencia: Servicio.

Corrupción: Infames.