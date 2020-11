Esteban Torres: “Sobre los insultos... estoy curtido como el caucho”

Hombre con una postura inquebrantable, querido y odiado tal vez, amante de los caballos y taurino desde niño... desde la tierra de las flores y las frutas, Esteban Torres respondió sin tapujos a cada pregunta de El Cuestionario.

Las monedas tienen dos lados, ¿de cuál está usted?

Sin duda, del lado en el que está la cara. Me gusta dar la cara en todo. Incluso cuando tengo problemas. No soy de los que se los guarda, sino de los que responden con puñete. Siempre he sido así y creo que así me he desenvuelto en la función pública.

En los últimos meses, los medios han buscado sus opiniones para temas polémicos, como las declaraciones del Papa sobre los homosexuales, ¿por qué?

Yo doy la opinión como es. No me cuido en ningún tema polémico. De hecho, la recomendación siempre es 'no te metas en temas polémicos', pero yo me he metido en todos y eso me ha ganado algunos fans y odios viscerales también, que es parte de la política. A mí me encanta la verdad.

Estos odios generan rechazo. En un conversatorio en la Universidad San Francisco hubo estudiantes que pidieron que se fuera. ¿Cómo enfrentarlo?

Con el buen humor de siempre (…) A veces el rechazo es más mediático que real. Ese día terminé la conferencia. De hecho, ellos fueron los expulsados del salón.

¿Los insultos le impiden dormir?

Uff... duermo como un bebé (risas).

Se declara amante del campo y confiesa que en Quito se siente demasiado citadino. Gustavo Guamán // EXPRESO

¿Algún superpoder que le gustaría tener para llevar adelante sus proyectos?

Siempre me ha gustado el de ser invisible o el de poder volar.

¿Qué haría siendo invisible?

Quizás escucharía las conversaciones más complejas, como si fuera la Senain. Pero, desde chiquito me ha gustado Superman, entonces creo que volar sería un tema interesante.

¿Sería interesante ser invisible dentro del Palacio Legislativo?

A veces, cuando las sesiones son largas, sin sentido y aburridas, uno preferiría ser invisible. No para estar de 'shopping' en la computadora y que me graben, pero sí para evitar escuchar tanta tontería.

El veto al Código Orgánico de Salud desató en redes sociales una serie de insultos, pero también cariñitos… ¿cuál es el que más le ha gustado?

Todos. Todos son buenos. Tengo mala memoria para los insultos, pero sin duda ese fue un tema muy polémico. Y yo fui, si no la primera voz, una de los primeros que levantó una alerta sobre esto, que al final derivó en una decisión del presidente, en mi criterio, positiva.

¿Qué canción escucha cuando va en el carro?

Soy de canciones viejas. De reguetón nuevo escucho, pero no me sé las letras... La Jeepeta he escuchado bastante, pero porque estoy en Tik Tok. Sin embargo, soy de rock de los 70 u 80.

(A la Asamblea) Yo le pondría un poco de clase. Le falta clase hasta en la forma de vestir.

Sabemos que le gusta montar caballos, ¿cuándo nació ese gusto?

Lo he hecho desde pequeño. Tenemos caballos en una finca cercana a Ambato y a mí me encanta, me encanta el mundo rural, soy una persona de campo, incluso cuando estoy en Quito me siento demasiado citadino.

Si pudiera amansar a alguien de la política, ¿a quién sería?

Nacionales no sé. Pero sí a estos comunistas internacionales, tipo Pablo Iglesias, pero sería a punta de palo.

También le gustan los toros y las peleas de gallos...

Y el mundo chacarero, que son los paseos que se hacen en los rodeos populares.

El pleno de la Asamblea, ¿más pelea de gallos o corrida de toros?

Casino, que es peor. Y eso a uno le da asco, porque hay gente que se ha dedicado a vender el voto, y eso no es un tema ni gallístico ni taurino, es lamentable.

¿Para llegar al Legislativo hay que afilar las espuelas o los cuernos?

Afilado las espuelas, creo yo. Ojalá tuviéramos congresos de mejor calidad, yo soy un nostálgico de cuando en el Congreso estaban expresidentes, futuros presidentes, hoy veo que la calidad ha bajado y ojalá vaya mejorando.

¿Hace cocteles?

Aprendí en la pandemia... si antes tomaba un whisky seco, me di cuenta que con cocteles es interesante, por ejemplo, un 'whisky sour' (...) Uno que me está gustando mucho es el negroni, que es todo un arte, relaja y marea un poco, que es bueno.

¿Qué ingrediente necesitaría la Asamblea para estar ‘más a la altura’, como tú lo usted dice?

Yo le pondría un poco de clase. Le falta clase hasta en la forma de vestir.

Su fuerte posición provida le ha valido muchos detractores. Gustavo Guamán // EXPRESO

De la vida y la familia

¿Cómo definiría la vida?

Es una canción muy corta, de mucha felicidad, pero muy corta.

¿Por qué esa postura inquebrantable contra el aborto?

Es una postura en defensa de la vida, en defensa de personas que no tiene la voz, y porque nadie se atrevía a hacerlo en la Asamblea.

Acaba de tener un hijo. ¿Qué es para usted la familia?

La familia es todo. No solo una bandera de lucha a nivel político en varias de las batallas que hemos tenido, sino es la integridad de uno, es el hogar, la felicidad y el calor de uno.

Nos contaron que su esposa es celosa, ¿cierto?

No, para nada.

¿Y en la casa es mandarina u hogareño?

Soy demasiado hogareño... aunque he aprendido que todo hombre que diga que no es mandarina es mandarina, así que admito públicamente que soy un poco mandarina.

Tendencia en Twitter en varias ocasiones, una de esas con #BabyTorres. ¿Le molesta que lo llamen así?

No, para nada. El problema es que la gente cree que a mí me molesta.

Como Baby Torres, ¿de quién se dejaría dar 'tas-tas'?

Pregunta complicada. (Piensa). Tal vez de Cayetana Álvarez de Toledo (periodista, historiadora y política española).

¿Cómo es en su casa?

Tranquilo. Ayudo en los quehaceres que puedo, veo películas, leo y me duermo temprano.

No es como lo proyectan tus detractores…

Los detractores se inventan lo que es y lo que no es. A mí me encanta dejar que vuele la imaginación (…) Confieso algo: creo que es mejor que la gente hable a que no hable. Soy tranquilo, pero no soy de los que se guarda el insulto y ve cómo actuar, yo soy de los que da el puñete ese rato y se queda tranquilo.

¿Bloquear o no bloquear?

Hay gente que se molesta porque la bloquea en sus redes sociales...

Bloqueo al que sé que se va a molestar, para mí es muy divertido, sobre todo a los trolls (…) Hay esos que cuando no los bloqueo, se desesperan y dicen: 'He fracasado en la vida porque Esteban Torres no me ha bloqueado'. Pero sin duda es un derecho de mi libertad en redes sociales que dista mucho de cualquier otro tema.

¿Ha tenido ganas de enfrentar a ese alguien que lo ha insultado?

Mucha gente no sabe de dónde vengo yo y quién soy. Estoy curtido como el caucho. Vengo de un padre que hizo política por 30 años con todos los ataques consiguientes, mi abuelo fue alcalde de Ambato y diputado... yo sé a lo que me metí.

Ping-pong

¿Pizza o llapingachos? Complicado... el llapingacho.

¿Silvita Buendía o Lolo Miño? Lolo Miño.

¿Daniel Mendoza o Jacobo Bucaram? Jacobo, a Mendoza no le puedo ni ver, me parece detestable.

¿Cálculo o Literatura? Literatura.

Asamblea: Honor y tradición.

Aborto: Antivida.

Ambato: Hogar.

María Paula Romo: Astucia.

Papa: Guía.

Diezmos: Corrupción.